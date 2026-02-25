Οι ομάδες που «έκλεισαν» θέση για τη φάση των «16» του Champions League.

Το «παζλ» με τις 16 καλύτερες ομάδες του φετινού Champions League συμπληρώθηκε.

Η νοκ-άουτ φάση των play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ολοκληρώθηκε και πλέον, βρέθηκαν οι οκτώ ομάδες θα συναντήσουν την πρώτη 8άδα της League Phase, που εξασφάλισαν απευθείας την παρουσία τους στη φάση των «16».

Αρχικά, οι οκτώ ομάδες που δεν χρειάστηκαν την ενδιάμεση φάση, αφού είχαν κερδίσει την απευθείας πρόκριση, ήταν οι Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.

Από εκεί και πέρα, στη φάση των «16», ήδη από το βράδυ της Τρίτης (24/02), είναι η Νιούκαστλ, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπόντο/Γκλιμτ που είναι και η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, αλλά και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που απέκλεισε τον Ολυμπιακό.

Από τα τελευταία τέσσερα ζευγάρια, που ολοκλήρωσαν το «παζλ» των «16» του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (25/02), προκρίθηκαν οι Αταλάντα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλατάσαραϊ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι ομάδες που θα βρεθούν στους «16» του Champions League:

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι

Νιούκαστλ

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Γκλιμτ

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Αταλάντα

Ρεάλ Μαδρίτης

Γαλατάσαραϊ

Παρί Σεν Ζερμέν