Ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στη League Phase του Champions League και στη σεζόν 2026/27. Όλα ξεκινούν από το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε στην BayArena για την ανατροπή, όμως με το ισόπαλο 0-0 (24/02) δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και να προκριθεί στους «16» του Champions League. Ωστόσο παραμένει «μέσα» στο παιχνίδι για ένα απευθείας εισιτήριο στη League Phase της νέας σεζόν.

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Αν ο νικητής του φετινού Champions League εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase της νέας χρονιάς μέσω του πρωταθλήματός του, τότε η ομάδα από το champions path (μονοπάτι πρωταθλητών) των προκριματικών με τον μεγαλύτερο συντελεστή, παίρνει εκείνη το εισιτήριο για τη League Phase.

Αυτήν τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι είναι στη δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League στο -2 από την ΑΕΚ. Ωστόσο μεταξύ των ομάδων που θα μπορούν να παίξουν στα προκριματικά έχει τον υψηλότερο συντελεστή, άρα αν κατακτήσει το πρωτάθλημα έχει το πλεονέκτημα.

Στα Play Offs οι ομάδες δεν παίρνουν βαθμούς από τα αποτελέσματά τους, όμως μπορούν να πάρουν το μπόνους πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης. Αυτό δεν κατάφερε να το πάρει ο Ολυμπιακός και η κούρσα για το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ολυμπιακός – 62.250 / Champions League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος)

Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος)

Κοπεγχάγη – 54.375 / Champions League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος)

Σαχτάρ Ντόνετσκ – 50.250 / Conference League

Φερεντσβάρος – 48.250 / Europa League

ΠΑΟΚ – 48.250 / Europa League

Ερυθρός Αστέρας – 46.500 / Europa League

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 46.500 / Europa League

Μίντιλαντ – 46.250 / Europa League

Ζάλτσμπουργκ – 45.000 / Europa League (αυτή είναι η οριστική της βαθμολογία για φέτος)

Σέλτικ – 44.000 / Europa League

Καραμπάγκ – 42.750 / Champions League (αυτή είναι η οριστική της βαθμολογία για φέτος)

📈 Absolutely amazing week for 🇩🇰 Midtjylland who added +5.000 to their club coefficient!



🇷🇸 Crvena zvezda added +2.250 and overtook 🇭🇷 Dinamo Zagreb and 🇦🇹 Salzburg!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic added +3.000 and overtook 🇦🇿 Qarabag!



Matches in 🔵🟠🟢 KO Playoff round do NOT count for club… pic.twitter.com/gm0X5hx8Lr — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 29, 2026

Από ποιον κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να χάσει την πρωτιά;

Η Μπόντο Γκλιμτ έχασε το πρωτάθλημα στη Νορβηγία, άρα τέθηκε εκτός κούρσας για το απευθείας εισιτήριο. Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη που ακολουθούν δεν μπορούν να το προσπεράσουν, ενώ ο αμέσως επόμενος ανταγωνιστής είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ που βρίσκεται στους «16» του Conference League.

Οι 12.000 βαθμοί που χωρίζουν τους ερυθρόλευκους με τους Ουκρανούς η Σαχτάρ μπορεί να τους καλύψει ως εξής. Το απόλυτο νικών στα νοκ-άουτ δίνει 4.000 βαθμούς, ενώ το μπόνους πρόκρισης δίνει επιπλέον 500 βαθμούς.

Άρα κάνοντας το απόλυτο στους «16» και τους «8» δίνει 9.000 βαθμούς, ενώ στα ημιτελικά για να ξεπεράσει τους 12 χιλιάδες αρκεί μια νίκη, μια ισοπαλία και το μπόνους πρόκρισης στον τελικό.

Ανάλογη υπέρβαση πρέπει να κάνει και η Φερεντσβάρος που έχει μεγαλύτερο μπόνους λόγω του Europa League. Ο Ολυμπιακός μπορεί να νιώθει ασφαλής προς το παρόν, στοχεύοντας στην πιο δύσκολη και σημαντική αποστολή, που είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα.