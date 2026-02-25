Ο Ολυμπιακός πάλεψε στην BayArena για την ανατροπή, όμως με το ισόπαλο 0-0 (24/02) δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και να προκριθεί στους «16» του Champions League. Ωστόσο παραμένει «μέσα» στο παιχνίδι για ένα απευθείας εισιτήριο στη League Phase της νέας σεζόν.
Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Αν ο νικητής του φετινού Champions League εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase της νέας χρονιάς μέσω του πρωταθλήματός του, τότε η ομάδα από το champions path (μονοπάτι πρωταθλητών) των προκριματικών με τον μεγαλύτερο συντελεστή, παίρνει εκείνη το εισιτήριο για τη League Phase.
Αυτήν τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι είναι στη δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League στο -2 από την ΑΕΚ. Ωστόσο μεταξύ των ομάδων που θα μπορούν να παίξουν στα προκριματικά έχει τον υψηλότερο συντελεστή, άρα αν κατακτήσει το πρωτάθλημα έχει το πλεονέκτημα.
Στα Play Offs οι ομάδες δεν παίρνουν βαθμούς από τα αποτελέσματά τους, όμως μπορούν να πάρουν το μπόνους πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης. Αυτό δεν κατάφερε να το πάρει ο Ολυμπιακός και η κούρσα για το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Ολυμπιακός – 62.250 / Champions League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος)
Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος)
Κοπεγχάγη – 54.375 / Champions League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος)
Σαχτάρ Ντόνετσκ – 50.250 / Conference League
Φερεντσβάρος – 48.250 / Europa League
ΠΑΟΚ – 48.250 / Europa League
Ερυθρός Αστέρας – 46.500 / Europa League
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 46.500 / Europa League
Μίντιλαντ – 46.250 / Europa League
Ζάλτσμπουργκ – 45.000 / Europa League (αυτή είναι η οριστική της βαθμολογία για φέτος)
Σέλτικ – 44.000 / Europa League
Καραμπάγκ – 42.750 / Champions League (αυτή είναι η οριστική της βαθμολογία για φέτος)
Από ποιον κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να χάσει την πρωτιά;
Η Μπόντο Γκλιμτ έχασε το πρωτάθλημα στη Νορβηγία, άρα τέθηκε εκτός κούρσας για το απευθείας εισιτήριο. Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη που ακολουθούν δεν μπορούν να το προσπεράσουν, ενώ ο αμέσως επόμενος ανταγωνιστής είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ που βρίσκεται στους «16» του Conference League.
Οι 12.000 βαθμοί που χωρίζουν τους ερυθρόλευκους με τους Ουκρανούς η Σαχτάρ μπορεί να τους καλύψει ως εξής. Το απόλυτο νικών στα νοκ-άουτ δίνει 4.000 βαθμούς, ενώ το μπόνους πρόκρισης δίνει επιπλέον 500 βαθμούς.
Άρα κάνοντας το απόλυτο στους «16» και τους «8» δίνει 9.000 βαθμούς, ενώ στα ημιτελικά για να ξεπεράσει τους 12 χιλιάδες αρκεί μια νίκη, μια ισοπαλία και το μπόνους πρόκρισης στον τελικό.
Ανάλογη υπέρβαση πρέπει να κάνει και η Φερεντσβάρος που έχει μεγαλύτερο μπόνους λόγω του Europa League. Ο Ολυμπιακός μπορεί να νιώθει ασφαλής προς το παρόν, στοχεύοντας στην πιο δύσκολη και σημαντική αποστολή, που είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα.