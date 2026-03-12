Τι να πει κανείς για την Μπόντο/Γκλιμτ; Μία ομάδα από ένα χωριό της Νορβηγίας έχει «τρελάνει» τους πάντες και τα ρόστερ που κερδίζει στο Champions League «ζαλίζουν»!

Πόσοι περίμεναν πως η Μπόντο/Γκλιμτ θα είναι ένα «βήμα», πριν τα προημιτελικά του Champions League;

Οι Νορβηγοί «τρέχουν» ένα απίθανο σερί πέντε συνεχόμενων νικών και είναι μία… ανάσα, πριν να «γράψουν» ακόμα ένα κεφάλαιο στο «παραμύθι» τους!

Μπορεί τα όσα είχαν κάνει -μέχρι στιγμής- να ήταν «μαγικά». Όμως, δεν τους έφτανε και στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μάς «κούφαναν» ξανά.

Αυτή τη φορά, ήταν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας που έπεσε «θύμα», στην ονειρική πορεία της Μπόντο/Γκλιμτ! Προφανώς και δεν έχουμε τη ρεβάνς, αλλά το 3-0 της πρώτης αναμέτρησης, όλα δείχνουν πως μόνο δύσκολα μπορεί να ανατραπεί.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Κέχτιλ Κνούτσεν είναι πολύ κοντά στα προημιτελικά, προσθέτοντας ακόμα ένα «λαμπερό» ρόστερ, σε αυτά που κέρδισε.

Five incredible wins in a row 🖐️



Another chapter in Bodø/Glimt's fairytale ✨#UCL pic.twitter.com/9OOXjccGgr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Αν παρατηρήσουμε ένα-ένα τα κλαμπ, που έχει καταφέρει να επικρατήσει, θα δούμε ένα ποσό που «ζαλίζει». Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε πως η Μπόντο/Γκλιμτ «κοστίζει» μονάχα 57.130.000, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Ένα νούμερο πολύ μικρό, για τα δεδομένα της διοργάνωσης, αρκεί να δούμε πόσο «κάνουν» όλες οι ομάδες που κέρδισε. Να μιλήσουμε για τη Μάντσεστερ Σίτι;

Η χρηματική αξία του ρόστερ των «πολιτών» είναι άνω του 1.000.000.0000 ευρώ, αφού όλοι οι παίκτες της μαζί «κοστίζουν» 1.310.000.000 ευρώ!

Να πάμε στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Ίντερ; Τα δύο κλαμπ αν «προσθέσουμε» τις αξίες τους θα μας βγάλουν ένα νούμερο πάνω από το 1.000.000.000 ευρώ!

Μπορεί η Σπόρτινγκ Λισαβόνας να μην είναι τόσο «λαμπερή». Ωστόσο, μόνο… αμελητέα ποσότητα δεν μπορούμε να πούμε τα 464.000.000 που έχει στο «ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο»!

Επομένως, θα δούμε πως μία ομάδα των 57.130.000 ευρώ, έχει καταφέρει να κερδίσει συλλόγους που «στοιχίζουν» 1.311.714.800 ευρώ! Και ποιος ξέρει τι μας περιμένει στη συνέχεια;