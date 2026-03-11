Τι και αν μπόρεσαν να περάσουν έναν γύρο χωρίς να παίξουν; Οι ομάδες της πρώτης 8άδας της League Phase του Champions League, τα έκαναν… μαντάρα στη φάση των «16»!

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι ομάδες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων να τελειώνουν, μέσα στην πρώτη 8άδα.

Από τη μία, εκτός από το οικονομικό κέδρος, υπάρχει και το «πέρασμα» ενός γύρου, χωρίς να υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε πως η UEFA έχει «εισάγει» τα Play Offs, όπου «μονομαχούν» οι ομάδες από τις θέσεις 9-24.

Το «προβάδισμα» της 8άδας, δεν λειτούργησε καθόλου για τα κλαμπ που τα κατάφεραν στο Champions League στη φάση των «16». Τι εννοούμε με αυτό;

Fede Valverde masterclass in Madrid 🎩🪄#UCL pic.twitter.com/lGFfoEwbhB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Αρκεί να δούμε ένα-ένα τα αποτελέσματα, των πρώτων αναμετρήσεων! Μπορεί με μία πρώτη «ανάγνωση» να μην καταλάβουμε πολλά πράγματα, αλλά αν ρίξουμε μία καλύτερη ματιά, θα τα «διαβάσουμε» όλα.

Μονάχα μία ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη 8άδα κατάφερε να κερδίσει και να αποκτήσει προβάδισμα εν όψει των ρεβάνς.

Ποια ήταν αυτή; Η Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί ήταν «καταιγιστικοί» απέναντι στην Αταλάντα και την κέρδισαν στο Μπέργκαμο με 6-1 (10/03). Ένα σκορ, που είναι -σχεδόν- αδύνατο να ανατραπεί στο Μόναχο.

Οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ήταν στην πρώτη 8άδα της διοργάνωσης, είτε «στραβοπάτησε», είτε έμεινε στην ισοπαλία!

Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Αρκεί να δούμε, πως Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τότεναμ θέλουν ανατροπή, για να είναι στα προημιτελικά.

Την ίδια ώρα, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ θα διειδκήσουν την πρόκριση από το… μηδέν, απέναντι σε Νιούκαστλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μάλλον, η 8άδα δεν ήταν και πολύ «γούρικη». Ωστόσο, μένουν και οι ρεβάνς, για να δούμε τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάσσουν τα «αστέρια»!

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16»:

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι: 5-2

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ: 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: 3-0

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου: 1-6

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ: 5-2

Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 3-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ: 1-1

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα: 1-1