Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League!
Το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), οι Πειραιώτες γνώρισαν το εμπόδιο που θα χρειαστεί να ξεπεράσουν, προκειμένου να συνεχίσουν στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Να υπενθυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο γκρουπ των ισχυρών, ενώ ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League.
Η Ναϊμέγκεν την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση του ολλανδικού πρωταθλήματος, πίσω μόνο από την Αϊντχόβεν και τη Φέγενορντ. Παράλληλα, έφτασε ως τον τελικό του εγχώριου κυπέλλου, όπου ηττήθηκε με 5-1 από την Άλκμααρ.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γ. Καραϊσκάκης στις 4/5 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένος για τις 11 Αυγούστου.