Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League!

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League!

Το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), οι Πειραιώτες γνώρισαν το εμπόδιο που θα χρειαστεί να ξεπεράσουν, προκειμένου να συνεχίσουν στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο γκρουπ των ισχυρών, ενώ ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League.

Η Ναϊμέγκεν θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του #UCL! / N.E.C. Nijmegen will be Olympiacos’ opponent in the 2026-27 @ChampionsLeague third qualifying round!#OlympiacosFC #UCLdraw pic.twitter.com/v2rfdjnuyq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2026

Η Ναϊμέγκεν την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση του ολλανδικού πρωταθλήματος, πίσω μόνο από την Αϊντχόβεν και τη Φέγενορντ. Παράλληλα, έφτασε ως τον τελικό του εγχώριου κυπέλλου, όπου ηττήθηκε με 5-1 από την Άλκμααρ.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γ. Καραϊσκάκης στις 4/5 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένος για τις 11 Αυγούστου.