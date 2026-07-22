Ο Κινγκς Κάνγκουα αγωνίστηκε με την Χάποελ Μπερ Σεβά στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ βρήκε και δίχτυα. Τι σημαίνει αυτό για την ΑΕΚ;

Ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, βρήκε δίχτυα για τη Χάποελ Μπερ Σεβά το βράδυ της Τρίτης (21/07).

Η ισραηλινή ομάδα ηττήθηκε στην Ισλανδία από τη Βίκινγκουρ (2-1), στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια βρίσκεται δεδομένο στο «ραντάρ» της ΑΕΚ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η «Ένωση» δεν δουλεύει και άλλες περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη θέση.

Από εκεί και πέρα, η συμμετοχή του Κάνγκουα στα προκριματικά του Champions League θα έχει αντίκτυπο, εάν πράγματι προχωρήσει η μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής αγωνιστεί με μία ομάδα στα προκριματικά, τότε δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ξανά σε αυτά, φορώντας τη φανέλα διαφορετικού συλλόγου.

Με λίγα λόγια, ο Κάνγκουα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs του Champions League, εάν πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ωστόσο, θα είναι κανονικά διαθέσιμος από τη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και έπειτα.