Ο Ολυμπιακός παίζει ένα ματς-τελικό στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 17:30). Ωστόσο, θα έχει μπροστά του να «αντιμετωπίσει» κι άλλα… εμπόδια.

Ένα ματς, που είναι… τελικός για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αν θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League έχουν μόνο μία «αποστολή».

Να κερδίσουν την Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 17:30), για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης. Μία ομάδα, που «τρέλανε» τους πάντες τον περασμένο καιρό, καθώς κανείς δεν περίμενε πως θα είναι στη League Phase των «αστεριών».

Γεγονός, που προσθέτει ακόμα έναν «κίνδυνο», καθώς η ομάδα του Ραφαέλ Ουζαρμπακτίν δεν έχει το «πρέπει». Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα «παλέψει» για τη νίκη.

Touchdown in Kazakhstan 📍

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει κι άλλα «εμπόδια», αν θέλει να πάρει τη νίκη. Το πρώτο έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες που θα αντιμετωπίσει.

Η Αστάνα τις τελευταίες ώρες έχει «ασπρίσει», καθώς έχει «σκεπαστεί» από το χιόνι. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Πόσω μάλλον στο -20, καθώς όλα δείχνουν πως την ώρα, που θα κάνει «σέντρα» η αναμέτρηση η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε αυτούς τους αριθμούς.

Ωστόσο, η Astana Arena θα… ισορροπήσει την κατάσταση. Το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση διαθέτει οροφή, η οποία κλείνει, αλλά και σύστημα εσωτερικής θέρμανσης.

Επομένως, η θερμοκρασία θα είναι αισθητά χαμηλότερη, από αυτή που θα υπάρχει εκτός του γηπέδου. Για αυτό, και πάρθηκε η απόφαση η αναμέτρηση να γίνει στην Αστάνα και όχι στο Αλμάτι, ώστε να είναι λίγο ευκολότερη για τη διεξαγωγή της.

Από εκεί και πέρα, ένα από τα μεγαλύτερα «προβλήματα», που θα βρει μπροστά του ο Ολυμπιακός, αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Ναι μεν μιλάμε για ένα «φρέσκο» γήπεδο, καθώς χτίστηκε το 2009, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν του επιτρέπουν να έχει φυσικό γρασίδι.

Επομένως, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα πρέπει να «κοιτάξει» και αυτόν τον παράγοντα, αφού -σχεδόν- ποτέ δεν «βλέπει» γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα.