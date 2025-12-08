Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, όμως παράλληλα, θα πρέπει να κερδίσει και το… κρύο.

Ο Ολυμπιακός παίζει το τελευταίο του «χαρτί» στο Champions League. Αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase και χρειάζεται μόνο νίκη, προκειμένου να παραμείνει «ζωντανός» για την πρόκριση.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται το απόλυτο, απέναντι σε Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ, προκειμένου να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Έτσι, θέλει να κάνει το πρώτο βήμα, όμως πέρα από τον αντίπαλό του, χρειάζεται να κάνει και μία αρκετά μεγάλη «υπέρβαση». Να κερδίσει το… κρύο!

Και τώρα «κοντοζυγώνει» η ώρα, που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «ζήσει» χωρίς τον Ελ Κααμπί Οι μέρες περνούν και ο Ολυμπιακός είναι ολοένα και πιο κοντά στο να πει «αντίο» στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αφήνοντας ένα μεγάλο «κενό» πίσω του.

Αν και ο Ολυμπιακός δεν θα ταξιδέψει στη φυσική έδρα της Καϊράτ, ακόμα και στην Αστάνα, η κατάσταση του καιρού δεν θα είναι πολύ καλύτερη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου στους -20 βαθμούς Κελσίου! Μάλιστα, είναι ενδεικτικό πως η πόλη έχει ήδη καλυφθεί με χιόνι.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί πως το «Astana Arena» έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Το γήπεδο διαθέτει οροφή που μπορεί να κλείσει.

Αυτό σημαίνει πως μπορούν να αποφευχθούν αρκετά προβλήματα που θα αφορούν τον καιρό, βοηθώντας στην ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.