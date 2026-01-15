Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα χρειαστεί να «τρέξει», για να προλάβει να δώσει το «παρών» στο Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το Μαρόκο έχουν μπροστά τους μία «χρυσή» ευκαιρία, για να κατακτήσουν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, μέσα στο «σπίτι» τους.

Την Κυριακή (18/01, 21:00), απέναντι στη Σενεγάλη, είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στο Ραμπάτ.

Δύο ημέρες αργότερα, την Τρίτη (20/01, 22:00), ο Ολυμπιακός έχει με τη σειρά του ένα παιχνίδι «do or die», για την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται στο Γ. Καραϊσκάκης την Μπάγερ Λεβερκούζεν και χρειάζονται τη νίκη, ώστε να μείνουν «ζωντανοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης, στη νοκ-άουτ φάση του Champions League.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για το συγκεκριμένο ματς είναι, φυσικά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αναφορικά με τη συμμετοχή του.

Τι ισχύει για τη συμμετοχή του Ελ Κααμπί;

Σε περίπτωση που το Μαρόκο κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι δεδομένο πως θα ακολουθήσουν ξέφρενοι πανηγυρισμοί.

Το θετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πως δεν θα χρειαστεί κάποιο ταξίδι για τους εορτασμούς, αφού το τουρνουά διεξάγεται στο Μαρόκο.

Έτσι λοιπόν, καθώς φαίνεται, ο Ελ Κααμπί θα έχει προλάβει να επιστρέψει εγκαίρως για το Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν. Από εκεί και πέρα, αναμένεται να έχει μία κουβέντα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο θα είναι έτοιμος, για να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα.

Πάντως, με τα ως τώρα δεδομένα, φαντάζει βέβαιο πως ο Μαροκινός «killer» θα βρίσκεται στον πάγκο, απέναντι στη γερμανική ομάδα.