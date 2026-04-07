ΑΠΙΘΑΝΟΣ Μάνουελ Νόιερ! Έκανε τα… πάντα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και έδειξε πως η ηλικία στο ποδόσφαιρο είναι απλά ένας αριθμός!

Μία πραγματική ΜΑΤΣΑΡΑ! Μία μεγάλη «τιτανομαχία» έληξε με την Μπάγερν Μονάχου να κερδίζει με 2-1 (07/04) τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην Ισπανία για τα προημιτελικά του Champions League.

Πλέον, όλα θα κριθούν στη Γερμανία, με τους Βαυαρούς να παίρνουν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς.

Σε ένα ματς που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει και διαφορετικό σκορ, αλλά και διαφορετική εξέλιξη. Φάσεις υπήρχαν και από τις δύο μεριές, ευκαιρίες το ίδιο, όπως και τελικές, αφού ο αγώνας τελείωσε με 40!

Ωστόσο, υπήρχε και ο Μάνουελ Νόιερ. Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά έδειξε γιατί λογίζεται ως: ένας από τους καλύτερους των τελευταίων ετών και όχι μόνο.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας ήταν σε εξαιρετική βραδιά και έγινε ο «εφιάλτης» της Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι μεν, οι Χάρι Κέιν, Λουίς Ντίας και Μάικλ Ολίσε ήταν φανταστικοί. Όμως, χωρίς τον Μάνουελ Νόιερ πιθανότατα η Μπάγερν Μονάχου δεν θα είχε το προβάδισμα.

Ο αρχηγός των Βαυαρών είχε συνολικά εννέα επεμβάσεις, με τις πέντε εξ αυτών να είναι μέσα στη μικρή περιοχή! Σύμφωνα με το Sofascore συγκέντρωσε βαθμολογία 8.9 και φυσικά ήταν ο μεγάλος MVP της αναμέτρησης, μέσα στο Santiago Bernabeu!

Το πιο απίθανο; Ότι στο τέλος πήρε πράγματι το βραβείο του MOTM, ακόμα και αν διανύει το 40ό έτο της ηλικίας του.

Κι όμως, ο Μάνουελ Νόιερ πραγματοποίησε μία τέτοια εμφάνιση, ενώ έχει μπει στην τέταρτη 10ετία της ζωής του! Ωστόσο, έδειξε πως καμία φορά τα χρόνια και η ηλικία «ξεγελούν» στο ποδόσφαιρο.