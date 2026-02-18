TI ΕΚΑΝΕ ο Άντονι Γκόρντον; «Μυθική» εμφάνιση στο Καραμπάγκ – Νιούκαστλ (18/02, 1-6), με τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο, όμως δεν είναι ο πρώτος!

Μία Νιούκαστλ να την… πεις στο ποτήρι! Ένας Άντονι Γκόρντον που έκανε «μυθικά» πράγματα!

Οι «καρακάξες» έχουν «κλειδώσει» την πρόκριση στους «16» του Champions League, από το πρώτο ματς των Play Offs!

Η ομάδα του Έντι Χάου «διέλυσε» την Καραμπάγκ, αφού την κέρδισε με 6-1 (18/02) μέσα στο Αζερμπαϊτζάν! Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως η ρεβάνς θα είναι μία «τυπική διαδικασία».

Τι ήταν αυτό που «ξεχώρισε» από την αναμέτρηση; Τα όσα έκανε ο Άντονι Γκόρντον, μέσα σε ένα ημίχρονο.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής ήταν «αψεγάδιαστος»! Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα τέσσερις φορές και «τρέλανε» τους πάντες!

Πολλοί μπορεί να νομίζουν, ότι ο παίκτης της Νιούκαστλ είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι παρόμοιο στα «αστέρια». Όμως, θα κάνουν τεράστιο λάθος.

Ο Γκόρντον δεν είναι ο μοναδικός

Τα τέσσερα γκολ από μόνα τους είναι μία ξεχωριστή επίδοση. Πόσω μάλλον, όταν αυτά είναι στα πρώτα 45 λεπτά!

Παρ’ όλα αυτά, ο Άντονι Γκόρντον θα είναι το Νο.2 στην ιστορία του Champions League. Ποιος τα είχε καταφέρει πρώτος;

Ένας παίκτης της Σαχτάρ Ντόνετσκ, πριν από περίπου 12 χρόνια! Τότε, οι Ουκρανοί αντιμετώπιζαν την Μπάτε Μπορίσοφ στη Λευκορωσία, για τη φάση των ομίλων.

Ποιο ήταν το σκορ του ημιχρόνου; Οι φιλοξενούμε είχαν πάρει προβάδισμα, με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 0-5!

Σε ένα σκορ, που είχε και ένα ξεκάθαρο «πρωταγωνιστή»! Ο Λουίζ Αντριάνο σκόραρε συνολικά πέντε φορές (ρεκόρ σε ένα ματς, μαζί με Λιονέλ Μέσι και Έρλιγκ Χάαλαντ).

Μάλιστα, τα τέσσερα εξ αυτών ήρθαν στο πρώτο μέρος! Μέχρι πρότινος, κανένας άλλος παίκτης δεν είχε πετύχει κάτι παρόμοιο. Ωστόσο, ο Άντονι Γκόρντον μπόρεσε να «αντιγράψει» τον πρώην παίκτη της Σαχτάρ Ντόνετσκ.