Το ποδόσφαιρο είναι οι μικρές λεπτομέρειες και ο Ολυμπιακός «πληγώθηκε» από αυτές στο ματς με την Αϊντχόφεν (04/11, 1-1).

Ο Ολυμπιακός μέχρι τα… χασομέρια είχε στα χέρια του ένα πολύτιμο «τρίποντο» στην 4η αγωνιστική του Champions League.

Ωστόσο, η Αϊντχόφεν (04/11, 1-1) με γκολ στις καθυστερήσεις μπόρεσε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Γ. Καραϊσκάκης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετές ευκαιρίες, για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, όμως δεν τα κατάφεραν και στο τέλος το «πλήρωσαν».

Πολλοί μπορεί να σταθούν απευθείας στο γκολ που ήρθε από τον Ρικάρντο Πέπι στο 90+3’.

Παρ’ όλα αυτά, πριν από το τέρμα των Ολλανδών έχει προηγηθεί μία σειρά από λάθη παικτών του Ολυμπιακού. Κι όλα αυτά, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Τα τρία «κλικ», που έφεραν την ισοφάριση της Αϊντχόφεν

To ρολόι έδειχνε 90’49’’, όταν οι Πειραιώτες έβγαιναν αντεπίθεση με τον Ζέλσον Μαρτίνς να κάνει μία ντρίμπλα και να έχει δύο συμπαίκτες του να περιμένουν την μπάλα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ άργησε πολύ και η άμυνα της Αϊντχόφεν τον πρόλαβε.

H ευκαιρία χάθηκε και ο Ολυμπιακός βρέθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να «μπαίνει» μέσα στο τέρμα του.

Τα συναισθήματα των φίλων του Ολυμπιακού σε ένα στιγμιότυπο Μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις και η εναλλαγή των συναισθημάτων ήταν εκείνη που υπερίσχυσε στον λαό του Ολυμπιακού.

Μετά από μία βαθιά μπαλιά ο Χρήστος Μουζακίτης αποφάσισε να κάνει φάουλ και έδωσε την ευκαιρία για ένα «γέμισμα» στην περιοχή του Κωνσταντή Τζολάκη με το ρολόι να δείχνει 91’06’’.

Εν τέλει το γκολ ήρθε από εκείνη τη φάση, μετά από μία «αναμπουμπούλα» στην άμυνα του Ολυμπιακού.

Σε ένα τέρμα, που θα μπορούσε να καταλογιστεί και ως οφσάιντ. Ωστόσο, ένας παίκτης των Πειραιωτών «κρατούσε» όλους τους ποδοσφαιριστές των Ολλανδών «μέσα» στο παιχνίδι.

Αν ο Ροντινέι ήταν 2-3 βήματα πιο μπροστά, ίσως να μιλάγαμε για μια διαφορετική ιστορία. Κι αυτό, γιατί ο Γέρι Σχάουτεν -πιθανότατα- θα ήταν εκτεθειμένος, πριν έρθει ο Ρικάρντο Πέπι για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Σε ένα γκολ, που είχε «ξεκινήσει» στο 90’49’’, με την Αϊντχόφεν να «κερδίζει» μέσα σε τρία μικρά «κλικ», που κάνουν τη διαφορά στο ποδόσφαιρο.