Μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις και η εναλλαγή των συναισθημάτων ήταν εκείνη που υπερίσχυσε στον λαό του Ολυμπιακού.

Κενό, το απόλυτο κενό. Από το ζενίθ στο ναδίρ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός αδίκησε τον εαυτό του απέναντι στην PSV Αϊντχόφεν και τώρα τρέχει να προλάβει ένα «τρένο» που φεύγει.

Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν πάρα πολύ διαβασμένοι κόντρα στους πρωταθλητές Ολλανδίας που πετάνε… φωτιές τον τελευταίο μήνα. Ακολουθώντας τις «συμβουλές» του Ίβο Πίντο στη συνέντευξή του στο Ole.gr, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «χάλασε» το παιχνίδι των Ολλανδών, στήθηκε εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο του Γ. Καραϊσκάκης και βρισκόταν δύο λεπτά μακριά από το πρώτο τρίποντο στα «αστέρια» για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Ούτε τώρα όμως αυτό ήρθε.

Το ποδόσφαιρο δεν βρίσκεται στην κορυφή της «πυραμίδας της δικαιοσύνης» αφού δεν παίρνει πάντοτε ο καλύτερος αυτό που του αναλογεί. Και οι Πειραιώτες το βίωσαν στο πετσί τους, την 4η στροφή της League Phase του Champions League.

Παρότι βρέθηκε σε ρόλο οδηγού από το πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δεν φρόντισε να κατοχυρωθεί, να διασφαλιστεί. Και στο φινάλε την… πάτησε. Μία στημένη φάση, πληγή φέτος για τους νταμπλούχους Ελλάδας, στο 92′ σόκαρε τους γηπεδούχους και σίγησε το αρκετά θορυβώδες Γ. Καραϊσκάκης.

Τρικλοποδιά στον εαυτό του έβαλε ο Ολυμπιακός που δεν διπλασίασε τα τέρματά του για να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη, έμεινε ψηλά στο γήπεδο μέχρι το τέλος και την «πλήρωσε» ακριβά.

«Πιστέψτε με, μας πόνεσε αρκετά το σημερινό» τόνισε στις δηλώσεις του ο εκ των διακριθέντων του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης. Κάτι που φυσικά υπερίσχυσε και στο φίλαθλο κοινό. Η εικόνα μάλιστα της συνδρομητικής τηλεόρασης, Cosmote TV, έπιασε δύο υποστηρικτές των γηπεδούχων στο φινάλε που είχαν μείνει αποσβολωμένοι, άναυδοι, ανέκφραστοι, παγωμένοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως χάθηκε αυτό το τρίποντο.

Μια στιγμή αντιπροσωπευτική για όλους τους φίλους των «ερυθρολεύκων».