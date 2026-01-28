Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League!

Όλα είναι έτοιμα, για τη μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 22:00). Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ταξιδέψει στην Ολλανδία, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σε μία αναμέτρηση, που θα χρειαστούν τη νίκη, ώστε να συνεχίσουν και τα Play Offs, ενώ σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε και το τελικό τους «πλασάρισμα».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τη βασική ενδεκάδα. Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να πάει με «συνταγή» Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλάζοντας μόνο έναν ποδοσφαιριστή.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Κοστίνια και Φρανσίσκο Ορτέγκα, ενώ στα στόπερ οι Λορέντσο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος.

Δίδυμο στα χαφ θα είναι οι Χρήστος Μουζακίτης και Σαντιάγο Έσε, ενώ στο «10» θα παίξει ο Μεχντί Ταρέμι. Στη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Ροντινέι, στην άλλη ο Ζέλσον Μαρτίνς και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Ονιεμαέτσι.