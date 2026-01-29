Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε την εντολή και όπως αποδείχθηκε, ήταν εκείνη που έγραψε το παραμύθι της Μπενφίκα, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ανατόλι Τρούμπιν έγραψε ιστορία για την Μπενφίκα, σε μία βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ!

Οι Πορτογάλοι προηγούνταν της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2, όμως με το συγκεκριμένο σκορ δεν προκρίνονταν στην επόμενη φάση του Champions League.

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ πρόκριση: Η Μπενφίκα του απίθανου Παυλίδη, «απέκλεισε» τη Μαρσέιγ, μετά από γκολ τερματοφύλακα! (video) Μόνο συχνά δεν βλέπουμε προκρίσεις σαν αυτή της Μπενφίκα! Μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν εκτός Play Offs, αλλά κατάφερε να «χωθεί» σε αυτά, χάρη στον τερματοφύλακά της!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, είχε γκολ και δύο ασίστ, αλλά στο φινάλε χρειαζόταν τη βοήθεια του τερματοφύλακά του. Όχι για να φτάσει σε μία απόκρουση, αλλά για να… σκοράρει!

Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μπενφίκα κέρδισε ένα φάουλ. Ο Τρούμπιν προωθήθηκε, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Κουρτουά, κάνοντας το 4-2 που χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο!

Ο Πορτογάλος τεχνικός, πάντως, ήταν εκείνος που κίνησε τα νήματα, για να δημιουργήσει την εν λόγω φάση. Και αυτό, διότι ο Τρούμπιν δεν πήρε μόνος του την απόφαση να προωθηθεί.

Αντίθετα, ο Μουρίνιο «έσπρωξε» τον τερματοφύλακά του προς την επίθεση, θέλοντας να φέρει περισσότερους παίκτες μέσα στην περιοχή.

Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε απόλυτα και μάλλον, ο «Special One» είχε βλέμμα στο… μέλλον!

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: