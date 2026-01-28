Μόνο συχνά δεν βλέπουμε προκρίσεις σαν αυτή της Μπενφίκα! Μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν εκτός Play Offs, αλλά κατάφερε να «χωθεί» σε αυτά, χάρη στον τερματοφύλακά της!

Αυτό, που έγιναν στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (28/01, 4-2) δεν έχουν… προηγούμενο! Οι «Αετοί της Λισαβόνας» ζητούσαν ένα «θαύμα», ώστε να προκριθούν στην επόμενη φάση του Champions League.

Κι αυτό, γιατί πριν την τελευταία αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης μετρούσαν έξι βαθμούς, ενώ η «βασίλισσα» ήθελε τη νίκη, για να «κλειδώσει» την 8άδα!

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο με έναν «μαγικό» Βαγγέλη Παυλίδη και για ήρωα τον τερματοφύλακά της μπόρεσε να πετύχει κάτι, που έμοιαζε ακατόρθωτο.

🚨 🇵🇹 Benfica secured the Champions League Knockouts in the most INCREDIBLE WAY!



⚽️ 🇵🇹 Benfica goalkeeper Anatoliy Trubin scored in the 90+8th minute vs Real Madrid to secure Benfica a Top 24 spot on goal difference!



❌ 🇫🇷 Marseille eliminated in the last seconds! pic.twitter.com/7pOdmrzkh5 — Football Rankings (@FootRankings) January 28, 2026

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ πρόκριση

Ο Κιλιάν Εμπαπέ «χτύπησε» για τη «βασίλισσα», με τον Γάλλο επιθετικό να σκοράρει στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο, η αντεπίθεση των Πορτογάλων ξεκίνησε στο 36’. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφυγε στην αντεπίθεση και «μάγεψε».

Με μία όμορφη ενέργεια προσπέρασε τον Ραούλ Ασένθιο, έκανε μία σέντρα και βρήκε τον Αντρέας Σάλντερουπ, που από κοντά έφερε την ισοφάριση.

Η ανατροπή ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με την Μπενφίκα να κερδίζει πέναλτι.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης από την πρώτη στιγμή μάζεψε την μπάλα και περίμενε να πάρει ο διαιτητής το «οκ» από το VAR. O Έλληνας επιθετικός δεν λάθεψε, κέρδισε τον Τιμπό Κουρτουά και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα πήρε «αέρα» δύο τερμάτων. Και πάλι ο Βαγγέλης Παυλίδης «μοίρασε» την μπάλα στον Αντρέας Σάλντερουπ και εκείνος και εκείνος με ένα άψογο τελείωμα έκανε το 3-1!

Η «βασίλισσα» δεν τα παράτησε και στο 58’ ο Κιλιάν Εμπαπέ έφερε το ματς και πάλι στο ένα γκολ διαφορά.

Αποτέλεσμα, που δεν «έκανε» σε καμία από τις δύο ομάδες. Κι αυτό, γιατί η Μπενφίκα ήθελε ένα γκολ για πρόκριση στην 24άδα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης, για την είσοδό της στην 8άδα.

Εν τέλει, οι Πορτογάλοι ήταν αυτοί που «χαμογέλασαν» στο 90+8′! Ποιος ήταν ο σκόρερ; Ο τερματοφύλακάς τους!

Κι όμως, ο Ανατόλι Τούρμπιν «χώθηκε» στην περιοχή των Ισπανών και με κεφαλιά έκανε το 4-2!

Ένα αποτέλεσμα, που ανάγκασε τη Μαρσέιγ, ενώ πανηγύριζε να της… κοπεί η χαρά. Οι Μασσαλοί είχαν περισσότερα γκολ, αφού είχαν 11, αλλά ήταν στο -3, με τη διαφορά τερμάτων.

Παρ’ όλα αυτά, η Μπενφίκα, ναι μεν σκόραρε 10 φορές, αλλά πήρε το τελευταίο εισιτήριο, αφού ήταν στη διαφορά τερμάτων στο -2!