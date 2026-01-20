Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον «τελικό» απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00).

Όλα είναι έτοιμα για τη σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00)! Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τους Γερμανούς στο Γ. Καραϊσκάκης, σε ένα ματς-φωτιά, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Κι αυτό, γιατί αν οι Πειραιώτες δεν πάρουν τη νίκη, τότε πιθανότατα θα αποχαιρετήσουν και το όνειρο της πρόκρισης.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά θα είναι οι Κοστίνια, Παναγιώτης Ρέτσος, Ζουλιάν Μπιανκόν και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Σαντιάγο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης, ενώ στο «10» θα είναι ο Τσικίνιο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, στο άλλο ο Ροντινέι και στην κορυφή ο Μεχντί Ταρέμι.

Στην αποστολή και στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί., μετά τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ροντινέι, Ταρέμι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπότης, Ποντένσε, Μπρούνο.