Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία του Champions League, μετά το «τέλος» της 7ης αγωνιστικής και πού είναι ο Ολυμπιακός!

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League έλαβε «τέλος»! Μόλις μία εβδομάδα απομένει, ώστε να γνωρίζουμε τις ομάδες, που θα είναι στην τελική 24άδα.

Προφανώς, και το μεγαλύτερο ερώτημα είναι ένα: «Πού είναι ο Ολυμπιακός;»

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν στις τελευταίες δύο αγωνιστικές να κάνουν το 2/2 και πλέον θέλουν νίκη στην έδρα του Άγιαξ (28/01, 22:00), για να ελπίζουν στην πρόκριση.

Κι αυτό, γιατί σε περίπτωση ήττα ή ισοπαλίας θα «μπλέξει» αρκετά. Σε ποια θέση είναι -αυτή τη στιγμή- οι Πειραιώτες;

Το ακραίο σενάριο που ο Ολυμπιακός μένει εκτός 24αδας, ακόμα και με «διπλό»! Ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στο Champions League αν κερδίσει στην έδρα του Άγιαξ (28/01, 22:00) μόνο σε ένα πολύ ακραίο σενάριο.

Στην 24άδα και μάλιστα με ισοβαθμία! Δηλαδή, αν τελείωναν όλα σήμερα (21/01) η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προλάβαινε… οριακά το «τρένο» της πρόκρισης.

Μαζί με τον Ολυμπιακό στους οκτώ βαθμούς είναι και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά και η Αϊντχόφεν, που έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων. Στην ισοβαθμία η ελληνική ομάδα «κερδίζει» -αυτή τη στιγμή- δύο κλαμπ, πιο συγκεκριμένα της Νάπολι και Κοπεγχάγη, που είναι για μερικά… γκολ εκτός 24άδας!

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς, πως με νίκη οι Πειραιώτες -πιθανότατα- θα δηλώσουν «παρών» και στα Play Offs της διοργάνωσης.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τη βαθμολογία του Champions League: