Ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στο Champions League αν κερδίσει στην έδρα του Άγιαξ (28/01, 22:00) μόνο σε ένα πολύ ακραίο σενάριο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε και της Μπάγερ Λεβερκούζεν και έκανε το 2/2 στα τρία ματς που έπρεπε να πάρει, για να συνεχίσει στα νοκ-άουτ του Champions League.

Μετά το 2-0 της Τρίτης (20/01) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πως στην τελευταία αγωνιστική, αν κερδίσει τον Άγιαξ εκτός έδρας, θα είναι σίγουρα στην πρώτη 24αδα της League Phase.

Εκτός κι αν επιβεβαιωθεί ένα πραγματικά ακραίο σενάριο.

Πέρυσι, για την πρόκριση στα νοκ-άουτ χρειάστηκαν 11 βαθμοί στην Κλαμπ Μπριζ, αλλά με τους ίδιους, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ έμεινε εκτός. Η «μαγεία» της League Phase και της ενιαίας βαθμολογίας στο Champions League. Πώς θα κινδυνέψει με ένα τέτοιο σενάριο ο Ολυμπιακός;

Αν νικήσει τον Άγιαξ και παράλληλα συμβούν τα παρακάτω: η Κοπεγχάγη νικήσει την Μπαρτσελόνα, η Νάπολι την Τσέλσι, η Αϊντχόφεν την Μπάγερν, η Μπριζ τη Μαρσέιγ και η Καραμπάγκ τη Λίβερπουλ. Τότε οι ισοβαθμίες και η διαφορά τερμάτων με τις υπόλοιπες ομάδες θα έβαζαν σε μπελάδες τους Πειραιώτες.

Πόσες οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο; Ελάχιστες. Εν ολίγοις, αν ο Ολυμπιακός νικήσει τον Άγιαξ μοιάζει βέβαιο πως θα προκριθεί, ενώ τα άλλα δύο αποτελέσματα, θα πρέπει να περιμένει πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα.

Σημειώνεται πως το ματς του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 22:00, ώρα Ελλάδας.