Η 6η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε. Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός και τι «κυνηγάει»;

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League έφτασε στο «τέλος» της.

Πλέον, θα έχουμε δράση στα «αστέρια» από τη νέα χρονιά, καθώς στα τέλη Γενάρη θα δούμε και τις τελευταίες αναμετρήσεις για τα τελικά «πλασαρίσματα».

Με τον Ολυμπιακό να είναι στις ομάδες, που «καίγονται» για βαθμούς, ώστε να «φορτσάρουν» για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά τη νίκη στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 0-1) έχει ξανά αρκετές ελπίδες για την 24άδα. Αυτή τη στιγμή είναι στην 29η θέση έχοντας πέντε βαθμούς, όσους και η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Στην τελική 24άδα θα βρούμε μόνο ομάδες, που έχουν επτά βαθμούς. Δηλαδή, όσους οι Κοπεγχάγη, Νάπολι και Καραμπάγκ.

Μοναδική ομάδα, με οκτώ βαθμούς είναι η Αϊντχόφεν, που αυτή τη στιγμή είναι στην 21η θέση. Όλα δείχνουν πως αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2/2 θα είναι -κατά πάσα πιθανότητα- και στην επόμενη φάση.

Ωστόσο, όλες τις απαντήσεις σχετικά με την τελική βαθμολογία θα της γνωρίζουμε σε λίγες εβδομάδες.

Υπενθυμίζουμε, πως οι Πειραιώτες θα υποδεχτούν την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 22:00), ενώ την τελευταία αγωνιστική θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για το ματς με τον Άγιαξ (27/01, 22:00).

Αναλυτικά, η βαθμολογία του Champions League:

1. Άρσεναλ (17-1) 18

2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13

4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13

5. Αταλάντα (8-6) 13

6. Ίντερ (12-4) 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12

9. Λίβερπουλ (11-8) 12

10. Μπορούσια Ντόρτμουντ (19-13) 11

11. Τότεναμ (13-7) 11

12. Νιούκαστλ (13-6) 10

13. Τσέλσι (13-8) 10

14. Σπόρτινγκ Λισαβόνας (12-8) 10

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10

16. Μαρσέιγ (11-8) 9

17. Γιουβέντους (12-10) 9

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9

19. Μονακό (7-8) 9

20. Μπάγερ Λεβερκούζεν (10-12) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8

22. Καραμπάγκ (10-13) 7

23. Νάπολι (6-11) 7

24. Κοπεγχάγη (10-16) 7

25. Μπενφίκα (6-8) 6

26. Πάφος (4-9) 6

27. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (7-15) 6

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5

29. Ολυμπιακός (5-13) 5

30. Κλαμπ Μπριζ (8-16) 4

31. Άιντραχτ Φρανκφούρτης (8-16) 4

32. Μπόντο/Γκλιμτ (9-13) 3

33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3

34. Άγιαξ (5-18) 3

35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1