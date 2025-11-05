Τα περσινά δεδομένα στο Champions League «δείχνουν» πόσους βαθμούς χρειάζεται ο Ολυμπιακός, για τα νοκ-άουτ.

Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία απέναντι στην Αϊντχόφεν, για το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League.

Παρότι ήταν ανώτερος της αντιπάλου του, δημιουργώντας πολλές καλές στιγμές και για δεύτερο γκολ, εν τέλει ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του ματς.

Έτσι, μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase του Champions League, έχει συγκεντρώσει δύο βαθμούς. Πόσους βαθμούς χρειάζεται, όμως, στα επόμενα που ακολουθούν, για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League;

Τα συναισθήματα των φίλων του Ολυμπιακού σε ένα στιγμιότυπο Μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις και η εναλλαγή των συναισθημάτων ήταν εκείνη που υπερίσχυσε στον λαό του Ολυμπιακού.

Πόσους βαθμούς θέλει ο Ολυμπιακός;

Ο Ολυμπιακός, στα ματς που «έρχονται», υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11) στον Πειραιά, αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας (09/12), μετά την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τέλος τον Άγιαξ (28/01) στην Ολλανδία.

Εν ολίγοις σε αυτά τα ματς, για να «πιάσει» το περσινό όριο, χρειάζεται εννέα βαθμούς. Υπάρχει περιθώριο, δηλαδή, για μόλις μία ήττα. Η αποστολή, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη, ενώ υπάρχει και το «βαρίδι» της ήττας στη Βαρκελώνη, μιας και τα γκολ υπέρ/κατά, καθορίζουν πολλά στο φινάλε.

Σημειώνεται ότι οι οκτώ πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16» του Champions League, ενώ όσες τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στα Play Offs.

Πέρυσι, η Άστον Βίλα κατέλαβε την 8η θέση με 16 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τη Λιλ που βρέθηκε έβδομη, ενώ με μόλις έναν βαθμό πιο πίσω ακολουθούσαν πέντε ομάδες.

Όσο για τη 24η θέση, η Μπριζ εξασφάλισε την τελευταία θέση πρόκρισης με 11 βαθμούς — ίδιο απολογισμό είχαν και οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπόρτινγκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Από αυτές, μόνο οι Κροάτες αποκλείστηκαν λόγω της τετραπλής ισοβαθμίας.

Υπενθυμίζεται πως όποια ομάδα τερματίσει χαμηλότερα από την 24η θέση μένει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς πλέον δεν προβλέπεται «υποβιβασμός» σε άλλη διοργάνωση της UEFA.