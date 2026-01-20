Δείτε πόσοι βαθμοί χρειάστηκαν την περασμένη σεζόν, για την είσοδο στην 24άδα του Champions League και τι θέλει ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός έχει μπει γερά στο «κόλπο» για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League!

Η νίκη απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01, 2-0) «έβαλε» τους Πειραιώτες στην 24άδα της League Phase της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, στην 22η θέση, μιας και έχουν πλέον οκτώ βαθμούς!

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες, καθώς σε λίγες ώρες θα τελειώσουν όλα τα ματς της 7ης αγωνιστικής.

Τι μας «δείχνει» η περασμένη σεζόν, για το τι θέλει ο Ολυμπιακός την τελευταία «στροφή»;

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν στην έδρα του Άγιαξ (28/01, 22:00), ένα ματς που όλα δείχνουν θα κρίνει και την πρόκριση.

Κι αυτό, γιατί βάσει της περσινής αγωνιστικής χρονιάς, οι 11 βαθμοί ήταν ικανοί για την είσοδο στην 24άδα και τα Play Offs των «αστεριών».

A great European night! A great European victory! #OlympiacosFC #OLYB04 #UCL pic.twitter.com/v24FKDlb04 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 20, 2026

Κι αυτό, γιατί πέρυσι τρεις ομάδες, με 11 βαθμούς πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αυτές ήταν η Κλαμπ Μπριζ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ωστόσο, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ακόμα και αν ήταν σε αυτό των αριθμών βαθμών ήταν εκτός 24άδας, μιας και «έχασε» στις ισοβαθμίες!

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, πού κρίθηκε η πρόκριση της περασμένης σεζόν στην 24άδα του Champions League: