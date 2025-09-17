Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού στον Ποντένσε για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League και το Ole.gr αναρρωτήθηκε, πότε ήταν η τελευταία του συμμετοχή στα «αστέρια».

Ημέρες και νύχτες «αστεριών» ζουν και πάλι στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την «σταχτοπούτα» και ενθουσιώδη Πάφο, να προβάλει ως το πρώτο εμπόδιο.

Αναμονή τέλος για τους «ερυθρόλευκους», μερικοί εκ των οποίων θα ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία της συμμετοχής σε αγώνα Champions League. Ένας από αυτούς, δεν είναι πάντως ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο βραχύσωμος εξτρέμ της ομάδας του Πειραιά, γύρισε πριν από λίγες μέρες στο Λιμάνι του και αμέσως αμέσως μπήκε στο ροτέισον της ομάδας. Επέστρεψε στις επίσημες υποχρεώσεις με γκολάρα, δείχνοντας έτοιμος από καιρό! Οπότε γιατί να μην τον ρίξει άμεσα στη «μάχη» ο Ισπανός τεχνικός;

Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των επιλογών του Μεντιλίμπαρ, σηματοδοτώντας και την πρώτη του συμμετοχή στο Champions League μετά από έξι χρόνια και βάλε. Πιο συγκεκριμένα, για να βρει κανείς το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου βιτριόζου στα «αστέρια», πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στη σεζόν 2019-20 και τον εντός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα (νίκη με 1-0).

Πόσα άλλαξαν όμως από τότε; Όλα είναι η απάντηση αφού δεν υπάρχει κανένας συνδετικός κρίκος στην ομάδα του Πειραιά, που έπαιζε ακόμα με τον Κώστα Τσιμίκα αριστερό μπακ. Σε εκείνη την 6άδα αγώνων των ομίλων του Champions League, ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε βρει δίχτυα στην πρεμιέρα – όπως με την Πάφο – κόντρα στην Τότεναμ και πάλι στο Γ. Καραϊσκάκης.

Από τότε μεσολάβησε η Γουλβς, ξανά ο Ολυμπιακός με τον οποίο κατέκτησε το Conference League, η Αλ-Σαμπάμπ και εκ νέου οι Πειραιώτες. Ντάνιελ Ποντένσε λοιπόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, 2017 μέρες μετά.

Αναλυτικότερα η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Έσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί, οι Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε.