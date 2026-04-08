Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο Ντιέγκο Σιμεόνε πανηγύρισε για πρώτη φορά στο Camp Nou απέναντι στην Μπαρτσελόνα, από όταν ανέλαβε την Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ακόμα μία «μάχη» ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα έλαβε «τέλος». Αυτή τη φορά, οι δύο ομάδες τα «είπαν» για τα προημιτελικά του Champions League, με τους «κολτσονέρος» να παίρνουν προβάδισμα, αφού κέρδισαν με 2-0 (08/04) μέσα στο Camp Nou!

Ένα γκολ του Χούλιαν Άλβαρες και ακόμα ένα του Αλεξάντερ Σόρλοθ ήταν αρκετά, για να «χαμογελάσει» ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντίνος προπονητής πανηγύρισε μία νίκη, που δεν είχε δει ποτέ στην καριέρα του! Μπορεί να έχει κερδίσει πολλά τρόπαια, να έχει πετύχει μεγάλα «τρίποντα», αλλά το Camp Nou ήταν ένας άλυτος «γρίφος».

Μπορεί να ακούγεται τελείως «τρελό», αλλά μιλάμε για ένα πραγματικό γεγονός. Όσες φορές και να είχε αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στη φυσική της έδρα, τα αποτελέσματα ήταν δύο. Ήττα ή στην καλύτερη περίπτωση ισοπαλία.

¡Gran trabajo, equipo!

Queda la vuelta en nuestra casa. ❤️🤍 pic.twitter.com/WDANw9yc9j — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026

Μοναδική φορά που είχε κερδίσει ως φιλοξενούμενος έγινε τον Δεκέμβρη του 2024, για την 17η αγωνιστική της La Liga. Ωστόσο, με μία μεγάλη διαφορά. Η Μπαρτσελόνα έπαιζε στο Μονζουίκ, καθώς γινόντουσαν εργασίες στο γήπεδό της.

Πόσος καιρός πέρασε, για να πανηγυρίσει ο Ντιέγκο Σιμεόνε στο Camp Nou απέναντι στους «μπλαουγρκάνα»; Συνολικά 14 χρόνια, από την ημέρα που έπαιξε πρώτη φορά ως αντίπαλος εκεί!

Κι όμως, χρειάστηκε -σχεδόν- μία 15ετία, ώστε να «χαμογελάσει» μέσα στο Camp Nou. Ωστόσο, αυτή η «κατάρα» πλέον αποτελεί παρελθόν και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει το «πάνω χέρι», για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League!

🤯🇦🇷 Cholo Simeone sumó el PRIMER TRIUNFO como DT vs Barça en el CAMP NOU en toda su carrera, después de ¡19 PARTIDOS!

