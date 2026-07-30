Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ρόμα. Οι λεπτομέρειες για το deal και οι προηγούμενοι Έλληνες «τζιαλορόσι».

Μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ έμοιαζε δεδομένο πως ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα συνέχιζε αλλού την καριέρα του.

Πράγματι, βρήκε το επόμενο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του ζωής, σε μία ομάδα που… λατρεύει τους Έλληνες. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A και τη Ρόμα.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία, με τη Βόλφσμπουργκ να λαμβάνει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να παραχωρήσει τον 22χρονο ποδοσφαιριστή.

🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.



Agreement also with the defender since yesterday, as reported.



Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Ο Κουλιεράκης έφυγε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024, με προορισμό τους «λύκους», για ένα ποσό που έφτασε στα 11,75 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως, η Ρόμα είναι γνωστό πως εμπιστεύεται τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Άλλωστε, ο Κουλιεράκης θα γίνει ο 10ος παίκτης από τη χώρα μας που θα υπογράψει στους «τζιαλορόσι»!

Είχαν προηγηθεί οι Λάμπρος Χούτος, Τραϊανός Δέλλας, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Παναγιώτης Ταχτσίδης, Βασίλης Τοροσίδης, Κώστας Μανωλάς, Χοσέ Χολέβας, Κώστας Τσιμίκας, αλλά και ο Δημήτρης Κεραμίτσης, που είχε βρεθεί στις ακαδημίες τους.

Πλέον, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έρχεται να συμπληρώσει ένα ξεχωριστό… ελληνικό Top-10, σε μία ομάδα που συνεχίζει σταθερά να «στηρίζει» τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.