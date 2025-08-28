Ο Ολυμπιακός γνωρίζει τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League. Πότε θα μάθει το πρόγραμμα;

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έμαθε τις ομάδες που θα βρει στον δρόμο του, στη League Phase του φετινού Champions League, όμως ακόμα δεν γνωρίζει το πρόγραμμα των αγώνων του.

Αρχικά, οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη, για να τεθούν αντιμέτωποι με την Μπαρτσελόνα.

Έπειτα, ο Ολυμπιακός θα πάει στο Λονδίνο, για να τεθεί ξανά αντιμέτωπος με την Άρσεναλ, ενώ στο Γ. Καραϊσκάκης θα έρθει η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ακολούθως, ήρθε ένα διπλό ολλανδικό «χτύπημα», αφού θα κοντραριστεί στον Πειραιά με την Αϊντχόφεν, ενώ θα βρει απέναντί του τον Άγιαξ, εκτός έδρας.

Από το τελευταίο γκρουπ, στον δρόμο του ο Ολυμπιακός θα βρει δύο «πρωτάρες». Η Πάφος θα πάρει το αεροπλάνο για την Ελλάδα, ενώ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να πάει στο μακρινό Καζακστάν, για να βρει την Καϊράτ Αλμάτι!

Πότε, όμως, θα γνωρίζει τη σειρά των αγώνων του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση; Οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το Σάββατο (30/08), καθώς τότε η UEFA θα δημοσιεύσει το αναλυτικό πρόγραμμα του Champions League.