Οι πρώτες τέσσερις ομάδες των προημιτελικών του Champions League «κλείδωσαν» και είμαστε μία… ανάσα πριν μάθουμε τα ζευγάρια για τους «8».

Οι πρώτες ομάδες «κλείδωσαν» και τώρα προχωράμε. Οι αγωνιστικές του Champions League λιγοστεύουν ολοένα και πιο πολύ.

Η φάση των «16» σιγά-σιγά αποχωρεί και τα προημιτελικά έχουν αρχίσει να… αχνοφαίνονται.

Εκεί, θα είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά την τεράστια ανατροπή απέναντι στη Μπόντο/Γκλιμτ (17/03, 5-0 παρ.). Αντίπαλός της;

Ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο, με την Άρσεναλ να βρίσκει στο «διάβα» της, τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη.

Οι «κανονιέρηδες» κέρδισαν στο Emirates την Μπάγερ Λεβερκούζεν (17/03, 2-0), χάρη στα γκολ των Ντέκλαν Ράις και Ετσεμπέρι Έζε και πέρασε στην επόμενη φάση.

Μαζί της και η Ρεάλ Μαδρίτης που μπόρεσε να «διπλώσει» τις νίκες της απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αφού κέρδισε με 2-1 (17/03) στο Etihad.

Ακριβώς το ίδιο έκανε και Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Τσέλσι (17/03, 0-3), αφού έκανε μία τρομερή ομάδα στο Λονδίνο.

Αναλυτικά, τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League:

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ/Γαλατάσαραϊ

Ρεάλ Μαδρίτης – Αταλάντα/Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα/Νιούκαστλ – Τότεναμ/Ατλέτικο Μαδρίτης

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ