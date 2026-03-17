Οι πρώτες ομάδες «κλείδωσαν» και τώρα προχωράμε. Οι αγωνιστικές του Champions League λιγοστεύουν ολοένα και πιο πολύ.
Η φάση των «16» σιγά-σιγά αποχωρεί και τα προημιτελικά έχουν αρχίσει να… αχνοφαίνονται.
Εκεί, θα είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά την τεράστια ανατροπή απέναντι στη Μπόντο/Γκλιμτ (17/03, 5-0 παρ.). Αντίπαλός της;
Ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο, με την Άρσεναλ να βρίσκει στο «διάβα» της, τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη.
Οι «κανονιέρηδες» κέρδισαν στο Emirates την Μπάγερ Λεβερκούζεν (17/03, 2-0), χάρη στα γκολ των Ντέκλαν Ράις και Ετσεμπέρι Έζε και πέρασε στην επόμενη φάση.
Μαζί της και η Ρεάλ Μαδρίτης που μπόρεσε να «διπλώσει» τις νίκες της απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αφού κέρδισε με 2-1 (17/03) στο Etihad.
Ακριβώς το ίδιο έκανε και Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Τσέλσι (17/03, 0-3), αφού έκανε μία τρομερή ομάδα στο Λονδίνο.
Αναλυτικά, τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League:
Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ/Γαλατάσαραϊ
Ρεάλ Μαδρίτης – Αταλάντα/Μπάγερν Μονάχου
Μπαρτσελόνα/Νιούκαστλ – Τότεναμ/Ατλέτικο Μαδρίτης
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ