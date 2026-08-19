ΑΕΚ και Λέφσκι Σόφιας έμειναν στο 0-0 (18/08). Τι «λένε» οι αριθμοί «πίσω» από τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς και του Χούλιο Βελάσκεθ;

Όλα έμειναν «ανοιχτά». ΑΕΚ και Λέφσκι Σόφιας έμειναν στο 0-0 (18/08) και πλέον οι δύο ομάδες θα παίξουν την πρόκριση για τα Play Offs του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς και η επιθυμία για την επιστροφή στα «αστέρια» είναι πολύ μεγάλη.

Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, μονάχα ένα κλαμπ θα καταφέρει να πάρει και το «εισιτήριο» για την τελική φάση.

Στις δηλώσεις του οι δύο προπονητές μίλησαν για: «κυριαρχία». Όμως, τι «λένε» πραγματικά οι αριθμοί της αναμέτρησης;

Τα λόγια των Βελάσκεθ και Νίκολιτς

«Κατά τη γνώμη μου, ο αγώνας ήταν ισορροπημένος. Για μένα, η Λέφσκι έπαιξε καλά, ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να πλησιάσουμε την ταυτότητά μας και κατά τη γνώμη μου το καταφέραμε. Κυριαρχήσαμε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, μερικές φορές η τελευταία καλή πάσα μάς έλειψε. Νομίζω ότι ήμασταν καλοί συνολικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε επίσης να βρούμε τον προσανατολισμό μας καλά. Όλα είναι πιθανά εν όψει της ρεβάνς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χούλιο Βελάσκεθ.

Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς με τη σειρά του είπε στην κάμερα της COSMOTE TV: «Ήμασταν πιο κοντά στο να σκοράρουμε, υπήρχαν στιγμές που κυριαρχήσαμε, είχαμε ευκαιρίες, το δοκάρι, κάποια μικρά λάθη μας εμπόδισαν, το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό, θα κριθεί στην Αθήνα, πιο πριν έχουμε ένα ματς για το πρωτάθλημα που θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη, απλά δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα».

Οι αριθμοί πίσω από τα λόγια των δύο προπονητών

Η αλήθεια είναι από τη στατιστική απεικόνιση της αναμέτρησης βλέπουμε ένα αρκετά ισορροπημένο ματς.

To ποσοστό κατοχής των δύο ομάδων ήταν 52-48%, με τους Βούλγαρους να έχουν λίγο περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους.

Πολύ κοντά ήταν τα δύο κλαμπ και στις τελικές προσπάθειες, καθώς ήταν 15-12, με τον στόχο να είναι 3-1 αντίστοιχα. Όμως, υπήρχε μία διαφορά, αφού οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν 0-2 για την ΑΕΚ, αλλά και ένα δοκάρι.

Πολύ κοντά και στα κόρνερ, αφού η αναμέτρηση τελείωσε με ένα για τη Λέφσκι Σόφιας και δύο για τους «κιτρινόμαυρους».

Να πάμε στα xGoals; Και πάλι θα δούμε ότι έχουμε -σχεδόν- ισοπαλία, αφού ήταν 0.90 και 0.94.

Και το τελικό σκορ 0-0, για δύο κλαμπ που πάνω-κάτω είχαν παρόμοια στατιστικά και τους προπονητές να αναφέρουν τη λέξη: «κυριαρχία». Σε ένα ματς που «δείχνει» ότι ευκαιρίες υπήρχαν και από τις δύο πλευρές.