Το ασύλληπτο σερί της Μπάγερν Μονάχου διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ώρες. Οι Βαυαροί προσγείωσαν ανώμαλα την Μπότο Γκλιμτ στην πραγματικότητα (5-0) στο Μόναχο, δίνοντας συνέχεια παράλληλα σε ένα φαινόμενο που ολοένα και μεγαλώνει.

Για την ακρίβεια, έχουν ξεχάσει τι πάει να πει ήττα στην Μπάγερν Μονάχου όταν αγωνίζονται στο «σπίτι» τους, για τους ομίλους ή τη League Phase του Champions League. Και πως να μη συμβαίνει αυτό όταν έχουν να χάσουν 13 σχεδόν χρόνια;

Τριανταεννιά παιχνίδια μετά από το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι (10/12/2013), δεν έχει βρεθεί ακόμα η ομάδα που θα αλώσει την Alianz Arena. Απίθανο στατιστικό αν αναλογιστεί κανείς πως πρόκεται για το υψηλότερο επίπεδο και την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου.

Το επόμενο προγραμματισμένο ματς της Μπάγερν Μονάχου στο «σπίτι» της για τα… αστέρια, έχει οριστεί για τις 21 του Οκτώβρη του 2026. Εκεί που η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία και να διακόψει ένα σερί που θα έχει φτάσει, όπως και να έχει, στις 4698 μέρες, 671 εβδομάδες, πάνω από 112.750 ώρες και 6.756.100 λεπτά.