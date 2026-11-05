O Τάσος Δουβίκας «τρέλανε» τους πάντες στο Champions League, μπαίνοντας σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ!

Τι ΜΑΤΣΑΡΑ ήταν αυτή από τον Τάσο Δουβίκα. Ο Έλληνας επιθετικός είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση και πετυχαίνει το ένα γκολ μετά το άλλο.

Στο Champions League έχει πάρει «φωτιά» και τη δεδομένη στιγμή είναι στην κορυφή των πρώτων σκόρερ. Έτσι και αλλιώς, έχει πετύχει έξι γκολ, σε τέσσερις αναμετρήσεις!

Tasos Douvikas' game by numbers vs. Lens:



5 touches in opp. box

3 shots

3 goals

2 chances created

2/2 duels won

1 assist



The hat-trick hero that's scored in every #UCL game this season. 🎩 pic.twitter.com/8CIpyLKBnk — Squawka (@Squawka) November 4, 2026

Προφανώς, και η μεγάλη διαφορά έχει γίνει στο ματς με τη Λανς (04/11, 1-9).

Σε ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία για αρκετούς λόγους. Αρχικά, η Κόμο πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της διοργάνωσης, «ισοφαρίζοντας» το +8 γκολ, σε ακόμα δύο περιπτώσεις!

Παράλληλα, ο Τάσος Δουβίκας με το χατ-τρικ του μπήκε σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ της Ελλάδας.

▪️ Lens 1-9 Como (2026)

▪️ Real Madrid 8-0 Malmö (2015)

▪️ Liverpool 8-0 Beşiktaş (2007)



Como making history 👏#UCL pic.twitter.com/mSbmhcLpHG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2026

Το «κλειστό» κλαμπ με τα χατ-τρικ

Μόνο συχνό φαινόμενο δεν είναι ένας παίκτης από τη χώρα μας να έχει σκοράρει τρία γκολ σε ένα ματς των «αστεριών»!

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάσος Δουβίκας έγινε μόλις ο τρίτος που το πετυχαίνει. Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι;

Κώστας Μήτρογλου, ο πρώτος

Ο πρώτος που έκανε κάτι αντίστοιχο ήταν ο Κώστας Μήτρογλου.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε πραγματοποιήσει μία «μυθική» εμφάνιση απέναντι στην Άντερλεχτ το 2013.

Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 3-0 στο Βέλγιο, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον σέντερ φορ του που πέτυχε τρία γκολ!

Όταν ο Παυλίδης «πάγωσε» την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν κέρδισε

Πέρασαν αρκετά χρόνια για να δούμε κάτι παρόμοιο. Τον Ιανουάριο του 2025 ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε κάτι εξωπραγματικό.

Απέναντι στην Μπαρτσελόνα σκόραρε τρεις φορές, αλλά η ομάδα του, η Μπενφίκα, δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη!

Κι όμως, ακόμα αν πέτυχε τρία τέρματα σε 28 λεπτά, δεν μπόρεσε να… χαρεί, αφού το κλαμπ του ηττήθηκε με 4-5, σε μία επική ανατροπή των «μπλαουγκράνα».

Ο Παυλίδης δεν θα ήθελε να είναι «δίπλα» σε Ρονάλντο και Μπέιλ! Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε χατ-τρικ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αλλά βρέθηκε σε μια λίστα που δεν θα ήθελε, παρά τα θρυλικά ονόματα σε αυτήν!

Αντώνης Αντωνιάδης, ο μόνος στο Πρωταθλητριών

Θα ήταν άδικο να μην μιλήσουμε για τον Αντώνη Αντωνιάδη. Ο παλαίμαχος επιθετικός έκανε κάτι «μυθικό» στην πορεία του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Στον πρώτο γύρο οι «πράσινοι» είχαν «διαλύσει» τη Ζένε Ες στη ρεβάνς, κερδίζοντας με 5-0 και «διπλασιάζοντας» τις νίκες τους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αντώνης Αντωνιάδης, που δεν πέτυχε τρία τέρματα, αλλά τέσσερα! Στα περισσότερα τέρματα ενός Έλληνα στο Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών.