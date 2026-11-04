Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε το… καπέλο στην ΑΕΚ και αποκάλυψε τη στιχομυθία του με Νίκολιτς και Ριμπάλτα.

Η ΑΕΚ έδωσε τα… πάντα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, προηγήθηκε δύο φορές, αλλά ένα άπιαστο σουτ του Βαλβέρδε στο φινάλε, έγραψε την ιστορία στη Νέα Φιλαδέλφεια (04/11, 2-3), στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, είχε ένα θερμό τετ-α-τετ με τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, ενώ μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV αποκάλυψε όσα είπε, αποθεώνοντας παράλληλα την «Ένωση».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μουρίνιο:

«Αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ομάδα. Το είπα στον Μάρκο Νίκολιτς και στον τεχνικό διευθυντή της ότι θα είμαι ειλικρινής. Η ΑΕΚ έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, μια εξαιρετική εμφάνιση. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, είναι επειδή η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ματς.

Μας δυσκόλεψε σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ ξεχώρισε και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ξέρει πολύ καλά πώς να κινείται στον χώρο».