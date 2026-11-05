Η Μπορούσια Ντόρτμουντ χρειάστηκε ελληνική «λάμψη» για να κερδίσει τη Ρεάλ Μπέτις (04/11, 2-1), στην 4η αγωνιστική του Champions League.
Οι Βεστφαλοί είχαν «κολλήσει» στο 1-1 με τους Ισπανούς, μέχρι που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε την εμφάνισή του.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό και αμέσως φώναξε «παρών».
Δημιούργησε, πίεσε έβαλε «μπελάδες» στους αντιπάλους του και πέτυχε ένα απίθανο γκολ, για να «γράψει» το τελικό σκορ!
Στο τέλος πήρε και το βραβείο του MVP, όμως, όλα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, μέσα από μία επική ιστορία.
Πώς ο Καρέτσας θα έμενε στον πάγκο
Λίγο πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε μεταφερθεί στην τουαλέτα.
Γι’ αυτό και δεν πρόλαβε να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.
«Για να είμαι ειλικρινής, μόλις είχα βγει από την τουαλέτα. Οπότε, δεν πρόλαβα να λάβω αναλυτικές οδηγίες. Μου έδωσε μεγάλη ελευθερία κινήσεων», ήταν τα λόγια του.
Μάλιστα, λόγω της απουσίας του ο Νίκο Κόβατς ήταν έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο άλλον ποδοσφαιριστή.
Κι όμως, ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν έτοιμος να δώσει οδηγίες στον Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα. Παρ’ όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εμφανίστηκε στο… παρά πέντε και «έλαμψε».
Τα λόγια του Νίκο Κόβατς:
«Τον έψαχνα και σκεφτόμουν ήδη να βάλω κάποιον άλλον στη θέση του. Φώναξα τον Κάρνεϊ (Τσουκουεμέκα), αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, εμφανίστηκε ο Κώστας . Αν είχε μείνει λίγο παραπάνω στην τουαλέτα, ή οτιδήποτε άλλο έκανε εκεί μέσα, δεν θα είχε προλάβει να μπει στο γήπεδο».