Κι όμως, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας λίγο έλειψε να μην μπει στον αγωνιστικό χώρο για το Μπορούσια Ντόρτμουντ – Ρεάλ Μπέτις (04/11, 2-1), ακόμα και αν βγήκε MVP!

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ χρειάστηκε ελληνική «λάμψη» για να κερδίσει τη Ρεάλ Μπέτις (04/11, 2-1), στην 4η αγωνιστική του Champions League.

Οι Βεστφαλοί είχαν «κολλήσει» στο 1-1 με τους Ισπανούς, μέχρι που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε την εμφάνισή του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό και αμέσως φώναξε «παρών».

Karetsas' goal is the difference in Dortmund ⚫🟡#UCL pic.twitter.com/y7n8UpqQIg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2026

Δημιούργησε, πίεσε έβαλε «μπελάδες» στους αντιπάλους του και πέτυχε ένα απίθανο γκολ, για να «γράψει» το τελικό σκορ!

Στο τέλος πήρε και το βραβείο του MVP, όμως, όλα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, μέσα από μία επική ιστορία.

Πώς ο Καρέτσας θα έμενε στον πάγκο

Λίγο πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε μεταφερθεί στην τουαλέτα.

Γι’ αυτό και δεν πρόλαβε να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

«Για να είμαι ειλικρινής, μόλις είχα βγει από την τουαλέτα. Οπότε, δεν πρόλαβα να λάβω αναλυτικές οδηγίες. Μου έδωσε μεγάλη ελευθερία κινήσεων», ήταν τα λόγια του.

Konstantinos Karetsas:



"I feel brilliant and I’m so grateful for this moment. It was a fantastic team performance today. I’m really happy and couldn’t be more grateful. When I came on as a substitute, I’d just come back from the toilet. So I didn’t get many instructions. I just… pic.twitter.com/qNyBFVvkZN — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) November 5, 2026

Μάλιστα, λόγω της απουσίας του ο Νίκο Κόβατς ήταν έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο άλλον ποδοσφαιριστή.

Κι όμως, ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν έτοιμος να δώσει οδηγίες στον Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα. Παρ’ όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εμφανίστηκε στο… παρά πέντε και «έλαμψε».

Schwarzgelb bezwingt Real Betis dank der Treffer von Silva und Karetsas verdient mit 2:1! 😍 pic.twitter.com/QkRYClMoNZ — Borussia Dortmund (@BVB) November 4, 2026

Τα λόγια του Νίκο Κόβατς:

«Τον έψαχνα και σκεφτόμουν ήδη να βάλω κάποιον άλλον στη θέση του. Φώναξα τον Κάρνεϊ (Τσουκουεμέκα), αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, εμφανίστηκε ο Κώστας . Αν είχε μείνει λίγο παραπάνω στην τουαλέτα, ή οτιδήποτε άλλο έκανε εκεί μέσα, δεν θα είχε προλάβει να μπει στο γήπεδο».