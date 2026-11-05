O Zοσέ Μουρίνιο «υποκλίθηκε» στην ΑΕΚ. Ποια είναι η… πραγματικότητα και γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στα «όριά» της;

Η ΑΕΚ κοίταξε στα… μάτια τη «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Δύο φορές βρέθηκε σε θέση «οδηγού», αλλά στο τέλος η Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 2-3) πήρε τη νίκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League!

Η αλήθεια είναι πως οι Ισπανοί έφτασαν στα «όριά» τους, έπαιξαν με τη «φωτιά», αλλά δεν «κάηκαν».

Όχι επειδή ήταν σε ένα άσχημο απόγευμα, αλλά γιατί η «Ένωση» έκανε ένα -σχεδόν- αψεγάδιαστο παιχνίδι.

Γεγονός που το αντιλήφθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο και φρόντισε να «υποκλιθεί» για την εμφάνιση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Η «υπόκλιση» του Μουρίνιο και η… πραγματικότητα

«Αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ομάδα. Το είπα στον Μάρκο Νίκολιτς και στον τεχνικό διευθυντή της ότι θα είμαι ειλικρινής. Η ΑΕΚ έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, μια εξαιρετική εμφάνιση. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, είναι επειδή η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ματς».

Αυτά ήταν τα λόγια του «Special One». Έβγαλε το… καπέλο στην ΑΕΚ, σε μία αναμέτρηση-όνειρο για εκείνη. Μόνο εύκολο γεγονός δεν είναι μία ομάδα να παίρνει δύο φορές «κεφάλι» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, η «Ένωση» το έκανε. Και όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε την αναμέτρηση με μεγάλες ευκαιρίες.

Τόσο ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, όσο και ο Λούκα Γιόβιτς μπορούσαν να σκοράρουν.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τιμπό Κουρτουά φώναξε «παρών». Ανασταλτικά, η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, προσπάθησε να περιορίσει τα «ατού» των Ισπανών, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.

💪 ¡HASTA EL FINAL!

✅ ¡Victoria en Atenas en los minutos finales! pic.twitter.com/Rb6klDTvPZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

Κάτι που έγινε αντιληπτό στη «μαγική» στιγμή του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Μπορεί ο Βινίσιους, ο Κιλιάν Εμπαπέ να λογίζονται ως: οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Άγγλος μέσος έκανε ένα εξαιρετικό ματς.

Μία στιγμή «μαγείας» έφερε το 1-1, από δικιά του μπαλιά ξεκινάει το 2-2. Η ΑΕΚ πίεζε, είχε ευκαιρίες, έφτανε κοντά στην περιοχή, ακόμα και όταν τελείωνε ο χρόνος.



Ίσως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αν ήταν πιο γρήγορος ορισμένες φορές, να είχε κι άλλες στιγμές.

Παρ’ όλα αυτά, η «βασίλισσα» έκανε την ανατροπή και πάλι χάρη στην κλάση ενός παίκτη της.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε με μία «φωτοβολίδα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στις καθυστερήσεις.

Σε ένα ματς που η ΑΕΚ δέχτηκε τρία γκολ, αλλά τα δύο ήταν ένα μικρό δείγμα «γραφής» στο τι μπορεί να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Γι’ αυτό και ο Ζοσέ Μουρίνιο «υποκλίθηκε» για την εμφάνιση των αντιπάλων του, σε ένα ματς που μόνο εύκολο δεν ήταν για την ομάδα του.