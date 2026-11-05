Η ΑΕΚ κοίταξε στα… μάτια τη «βασίλισσα» της Ευρώπης.
Δύο φορές βρέθηκε σε θέση «οδηγού», αλλά στο τέλος η Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 2-3) πήρε τη νίκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League!
Η αλήθεια είναι πως οι Ισπανοί έφτασαν στα «όριά» τους, έπαιξαν με τη «φωτιά», αλλά δεν «κάηκαν».
Όχι επειδή ήταν σε ένα άσχημο απόγευμα, αλλά γιατί η «Ένωση» έκανε ένα -σχεδόν- αψεγάδιαστο παιχνίδι.
Γεγονός που το αντιλήφθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο και φρόντισε να «υποκλιθεί» για την εμφάνιση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
Η «υπόκλιση» του Μουρίνιο και η… πραγματικότητα
«Αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ομάδα. Το είπα στον Μάρκο Νίκολιτς και στον τεχνικό διευθυντή της ότι θα είμαι ειλικρινής. Η ΑΕΚ έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, μια εξαιρετική εμφάνιση. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, είναι επειδή η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ματς».
Αυτά ήταν τα λόγια του «Special One». Έβγαλε το… καπέλο στην ΑΕΚ, σε μία αναμέτρηση-όνειρο για εκείνη. Μόνο εύκολο γεγονός δεν είναι μία ομάδα να παίρνει δύο φορές «κεφάλι» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ωστόσο, η «Ένωση» το έκανε. Και όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε την αναμέτρηση με μεγάλες ευκαιρίες.
Τόσο ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, όσο και ο Λούκα Γιόβιτς μπορούσαν να σκοράρουν.
Παρ’ όλα αυτά, ο Τιμπό Κουρτουά φώναξε «παρών». Ανασταλτικά, η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, προσπάθησε να περιορίσει τα «ατού» των Ισπανών, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.
Κάτι που έγινε αντιληπτό στη «μαγική» στιγμή του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Μπορεί ο Βινίσιους, ο Κιλιάν Εμπαπέ να λογίζονται ως: οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Άγγλος μέσος έκανε ένα εξαιρετικό ματς.
Μία στιγμή «μαγείας» έφερε το 1-1, από δικιά του μπαλιά ξεκινάει το 2-2. Η ΑΕΚ πίεζε, είχε ευκαιρίες, έφτανε κοντά στην περιοχή, ακόμα και όταν τελείωνε ο χρόνος.
Ίσως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αν ήταν πιο γρήγορος ορισμένες φορές, να είχε κι άλλες στιγμές.
Παρ’ όλα αυτά, η «βασίλισσα» έκανε την ανατροπή και πάλι χάρη στην κλάση ενός παίκτη της.
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε με μία «φωτοβολίδα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στις καθυστερήσεις.
Σε ένα ματς που η ΑΕΚ δέχτηκε τρία γκολ, αλλά τα δύο ήταν ένα μικρό δείγμα «γραφής» στο τι μπορεί να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης.
Γι’ αυτό και ο Ζοσέ Μουρίνιο «υποκλίθηκε» για την εμφάνιση των αντιπάλων του, σε ένα ματς που μόνο εύκολο δεν ήταν για την ομάδα του.