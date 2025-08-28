Ο Ολυμπιακός «μπαίνει» στην κλήρωση της League Phase του Champions League και μαθαίνει αντιπάλους. Πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε.

Ο Ολυμπιακός ξανά στην κληρωτίδα των ομίλων του Champions League και για πρώτη φορά, από τότε που αναδιαμορφώθηκε, μέσω της League Phase.

Το απόγευμα της Πέμπτης (28/08, 19:00), λίγο πριν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δώσουν τις ευρωπαϊκές τους «μάχες», ο Ολυμπιακός θα μάθει ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το «παζλ» ολοκληρώθηκε: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League Αναμονή «τέλος», μιας και ο Ολυμπιακός πλέον γνωρίζει όλους τους πιθανούς του αντίπαλους για το Champions League!

Στο Μονακό και συγκεκριμένα στο Grimaldi Forum, οι «ερυθρόλευκοι» θα μάθουν ποιες οκτώ ομάδες θα βρουν μπροστά τους στο Champions League, σε μονά παιχνίδια.

Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από δύο κανάλια: στις 19:00 από το COSMOTE SPORT 1 HD, ενώ από τις 18:55 το MEGA NEWS (η υβριδική πλατφόρμα του MEGA) θα συνδεθεί με το Μόντε Κάρλο για την παρουσίαση.

Πριν την κλήρωση, οι 36 συμμετέχουσες ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ δυναμικότητας με την κάτοχο του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν, να είναι στην πρώτη θέση, του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.

Ο Ολυμπιακός εντοπίζεται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας και παρακάτω, μπορείτε να δείτε τους 35 πιθανούς αντιπάλους του:

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μπενφίκα

Μπριζ

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Καραμπάγκ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι