Αναμονή «τέλος», μιας και ο Ολυμπιακός πλέον γνωρίζει όλους τους πιθανούς του αντίπαλους για το Champions League!

O Ολυμπιακός -εδώ και αρκετό καιρό- γνωρίζει ότι θα είναι στη League Phase του Champions League.

Μπορεί να ήξερε τους περισσότερους αντιπάλους του, ωστόσο, το βράδυ της 27ης Αυγούστου, έμαθε όλα όσα πρέπει να… ξέρει! Τα τελευταία εισιτήρια, μέσω των προκριματικών ανήκουν στο παρελθόν, καθώς όλες οι θέσεις «κλείδωσαν»!

Επομένως, το τοπίο «ξεκαθάρισε», μιας και πλέον γνωρίζουμε όλες τις ομάδες, που θα είναι στη League Phase της διοργάνωσης.

After 5 years, Olympiacos 🇬🇷 returns to the Champions League group/league stage!

Nα υπενθυμίσουμε, πως η κλήρωση θα διεξαχθεί αύριο (28/08) στις 19:00 ώρα Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας, δίνοντας τέσσερα ματς εντός έδρας και ισάριθμα εκτός.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν γνωστό πως θα είναι στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας.

Άλλη ελληνική ομάδα δεν υπάρχει, άρα ο μόνος «περιορισμός» έχει να κάνει με το να μην κληρωθεί με παραπάνω από δύο κλαμπ απ’ την ίδια χώρα.

Δείτε παρακάτω όλες τις ομάδες της League Phase του Champions League:

Αγγλία: Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ

Ισπανία: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ

Ιταλία: Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους

Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ

Γαλλία: Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό

Ολλανδία: Άγιαξ, Αϊντχόφεν

Τσεχία: Σλάβια Πράγας

Πορτογαλία: Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπενφίκα

Τουρκία: Γαλατάσαραϊ

Νικητής Europa League: Τότεναμ

Βέλγιο: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Κλαμπ Μπριζ

Κύπρος: Πάφος

Καζακστάν: Αϊράτ Αλμάτι

Δανία: Κοπεγχάγη

Νορβηγία: Μπόντο/Γκλιμτ

Αζερμπαϊτζάν: Καραμπάγκ

Ελλάδα: Ολυμπιακός

Αναλυτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League:

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

