La Masia και wonderkids συνήθως πάνε μαζί, εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Όριαν Γκόρεν, αν και μόλις 16 ετών, έχει προλάβει να κεντρίσει το ενδιαφέρον, αποτελώντας τον πρωταγωνιστή της Μπαρτσελόνα, απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Ο Όριαν Γκόρεν ενσαρκώνει το πνεύμα της La Masia: πάθος, αφοσίωση και ευφυΐα, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου». Αυτά ήταν τα λόγια ενός ειδικού όσον αφορά την ακαδημία της Μπαρτσελόνα, του Χάουμε Μαρσέτ, για τον 16χρονο που ξεχώρισε στη νίκη των «μπλαουγκράνα», κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τους Καταλανούς και έτσι, ηττήθηκαν με 3-0 εκτός έδρας (21/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Το δίχως άλλο, απόλυτος πρωταγωνιστής στην εν λόγω αναμέτρηση, ήταν ο Όριαν Γκόρεν. Όχι αποκλειστικά για τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά κυρίως διότι έδειξε ένα μεγάλο δείγμα, από την αντίληψη και την ποιότητα που διαθέτει.

Μάλιστα, ο νεαρός χαφ αποτέλεσε τον μικρότερο που ξεκίνησε ως βασικός, σε αυτό το παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό πως είναι μόλις 16 ετών, ωστόσο αυτό δεν τον σταμάτησε, από το να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο Ισραηλινός, πάντως, δεν απασχόλησε για πρώτη φορά τους φίλους της Μπαρτσελόνα. Εν αντιθέσει, εδώ και λίγο καιρό, φαίνεται πως έχει εξελιχθεί στο νέο wonderkid των «μπλαουγκράνα».

Ο Γκόρεν έγινε κάτοικος Βαρκελώνης το 2023, όταν μαζί με την οικογένειά του, μετακόμισε στην ισπανική πόλη, για να ακολουθήσει το όνειρό του. Έκτοτε, σταδιακά ανεβαίνει στα ηλικιακά κλιμάκια, φτάνοντας μέχρι την απόλυτη καταξίωση.

Αυτό συνέβη, την στιγμή που έφτασε η πρώτη του προπόνηση με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ο διεθνής με την Κ19 του Ισραήλ, πέρα από την ανανέωση του συμβολαίου του έως το 2028 το περασμένο καλοκαίρι, έχει ήδη πάρει μία «γεύση», σχετικά με το τι εστί Μπαρτσελόνα.

Ο Χάνσι Φλικ είχε την ευκαιρία να δει ιδίοις όμμασι τον ταλαντούχο χαφ, σε μία διακοπή για τις Εθνικές Ομάδες, όταν κάλεσε αρκετούς παίκτες από τις ακαδημίες της ομάδας του, στην προπόνηση, ελλείψει ποδοσφαιριστών, που είχαν αποχωρήσει για τις υποχρεώσεις τους με το εθνόσημο.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, η εμφάνιση του Γκόρεν απέναντι στον Ολυμπιακό, ίσως ήταν κάτι από τα προσεχώς. Όλα φυσικά, θα κριθούν στο μέλλον, ενώ ο ίδιος θα προβάλει στο μυαλό του μία συγκεκριμένη «εικόνα». Το ντεμπούτο του στο Καμπ Νου, με τη φανέλα των Καταλανών.