O Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει στο Λονδίνο για τη σπουδαία αναμέτρηση με την Άρσεναλ (01/10, 22:00). Τι θέλει να δει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την ομάδα του;

Μόλις λίγες ώρες απέμειναν. Ο Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει στο Λονδίνο και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ (01/10, 22:00), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ξεκαθάρισε το πώς θέλει να δει την ομάδα του. Πολλά ήταν τα όσα ακούγονταν για το αν ο Ισπανός προπονητής θα αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του.

Ωστόσο, ο Βάσκος τόνισε πως «ελπίζει να παίξουν με τον τρόπο που ξέρει η ομάδα του»!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ που πάλεψε ως το τέλος για τη νίκη:

«Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν να κερδίσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της ομάδας ή θα πάει με την ίδια στρατηγική:

«Αν αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε».

Για το ότι η Άρσεναλ μπορεί να ανταπεξέλθει κόντρα σε πολλά σχέδια και τι σκέφτεται να κάνει ως πλάνο για να την αντιμετωπίσει:

«Δεν πρέπει να τρελενόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αν είναι να σκεφτόμαστε τι κάνει ο αντίπαλος, τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».

Για το αν είναι προτεραιότητά του να παίξει ο Ολυμπιακός χωρίς φόβο:

«Είναι σημαντική η νοοτροπία μιας ομάδας, να δείξει θάρρος όταν βγει έξω. Άλλο το να βγεις με σκοπό να αμυνθείς κι να μην προσπαθήσεις καν, ελπίζω να μη γίνει αυτό αύριο. Ελπίζω να παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε από όταν ήμουν εγώ».

Για το ότι ο Αρτέτα δήλωσε ότι από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνε εκείνον:

«Ευχαριστώ, Μικέλ. Ξέρει πόσο τον αγαπάω ήμουν προπονητής του όταν ήταν μικρό παιδάκι».

Για το ότι ο ίδιος είναι αήττητος στην Αγγλία και τι πρέπει να κάνει για να το διατηρήσει:

«Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά, ελπίζουμε να μην είναι αύριο. Ελπίζουμε να παίξουμε χώρις φόβο και πολύ θάρρος. Να παίξουμε με υπομονή».

Για τις έξι διαθέσιμες επιλογές που έχει στα χαφ:

«Είναι πολύ εύκολο. Είναι καλό να έχεις επιλογές, το κακό είναι να μην έχεις και να πας με ό,τι έχεις. Θα επιλέξω αύριο την καλύτερη δυνατή επιλογή και στη συνέχεια στη διάρκεια του αγώνα αυτόν που θα αλλάξει».