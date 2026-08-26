Η Σέλτικ τα έκανε όλα λάθος και είδε τον χειρότερο «εφιάλτη» της να… χτυπάει ξανά, ενώ όλα ξεκίνησαν από ένα «αντάμωμα» με την ΑΕΚ!

Όλα έδειχναν να κυλούν φυσιολογικά για τη Σέλτικ, που ήταν με το… ενάμισι πόδι στη League Phase του Champions League.

Το 3-0 της Σκωτίας (19/08) απέναντι στη ΛΑΣΚ έδινε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στους «κέλτες», ώστε να μπορέσουν να είναι στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Παρ’ όλα αυτά, στη ρεβάνς τα έκαναν όλα λάθος. Στο 21ο λεπτό πήραν «κεφάλι» στο σκορ και τότε ήταν που ξεκίνησε η «κατρακύλα».

LASK pull off the unthinkable 🤯



They complete an incredible comeback against Celtic to win 5-4 on aggregate and secure their place in the UCL for the first time in their history 🏆🔥 pic.twitter.com/X74l9QJ6sC — OneFootball (@OneFootball) August 25, 2026

Οι Αυστριακοί πραγματοποίησαν ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, καθώς κέρδισαν στην κανονική διάρκεια με 4-1, έπειτα από γκολ στο 90’ και έστειλαν το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο η ΛΑΣΚ έκανε κάτι που έμοιαζε απίθανο, καθώς έφερε «τούμπα» το ζευγάρι και με νίκη 5-1 (25/08) πήρε την πρόκριση στον όμιλο!

Με αυτόν τον τρόπο ανάγκασε τη Σέλτικ να ζήσει σε επανάληψη έναν «εφιάλτη» που έχει για «αφετηρία» την ΑΕΚ!

LASK were down 4-0 on aggregate in the 21st minute of the second leg of their UCL playoff vs. Celtic.



They scored four unanswered goals to take the game to extra time and won it in the 109th minute with a strike from Sam Adeniran.



An incredible comeback to make it to the… pic.twitter.com/UsPsCKNqrH — B/R Football (@brfootball) August 25, 2026

Ο «εφιάλτης» της Σέλτικ

Γυρνάμε στο 2018. Τότε, οι Σκωτσέζοι έπαιξαν με την «Ένωση» στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» με συνολικό σκορ 3-2 πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Από τότε οι «κέλτες» στα προκριματικά πάντα τα κάνουν… μαντάρα.

Το 2019 η σειρά της Κλουζ να αποκλείσει τη Σέλτικ στην ίδια ακριβώς φάση της διοργάνωσης.

Celtic will play in the Europa League after #UCL play-off defeat in Austria pic.twitter.com/92ww4RMl8s — SPFL (@spfl) August 25, 2026

Τα επόμενα δύο χρόνια το «ταξίδι» της τελείωσε στον 2ο προκριματικό γύρο, με «υπεύθυνες» να είναι οι Μίντιλαντ και Φερεντσβάρος.

Ο «εφιάλτης» συνεχίστηκε και το 2025, με την Καϊράτ Αλμάτι, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά να μπαίνει στη League Phase του Champions League!

Και στο σήμερα η ΛΑΣΚ ήταν το τελευταίο «επεισόδιο» ενός «εφιάλτη» χωρίς τελειωμού για τη Σέλτικ, που μετράει έξι συνεχόμενους αποκλεισμούς από τα προκριματικά των «αστεριών».