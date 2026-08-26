Όλα έδειχναν να κυλούν φυσιολογικά για τη Σέλτικ, που ήταν με το… ενάμισι πόδι στη League Phase του Champions League.
Το 3-0 της Σκωτίας (19/08) απέναντι στη ΛΑΣΚ έδινε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στους «κέλτες», ώστε να μπορέσουν να είναι στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Παρ’ όλα αυτά, στη ρεβάνς τα έκαναν όλα λάθος. Στο 21ο λεπτό πήραν «κεφάλι» στο σκορ και τότε ήταν που ξεκίνησε η «κατρακύλα».
Οι Αυστριακοί πραγματοποίησαν ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, καθώς κέρδισαν στην κανονική διάρκεια με 4-1, έπειτα από γκολ στο 90’ και έστειλαν το ματς στην παράταση.
Στο έξτρα ημίωρο η ΛΑΣΚ έκανε κάτι που έμοιαζε απίθανο, καθώς έφερε «τούμπα» το ζευγάρι και με νίκη 5-1 (25/08) πήρε την πρόκριση στον όμιλο!
Με αυτόν τον τρόπο ανάγκασε τη Σέλτικ να ζήσει σε επανάληψη έναν «εφιάλτη» που έχει για «αφετηρία» την ΑΕΚ!
Ο «εφιάλτης» της Σέλτικ
Γυρνάμε στο 2018. Τότε, οι Σκωτσέζοι έπαιξαν με την «Ένωση» στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Οι «κιτρινόμαυροι» με συνολικό σκορ 3-2 πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Από τότε οι «κέλτες» στα προκριματικά πάντα τα κάνουν… μαντάρα.
Το 2019 η σειρά της Κλουζ να αποκλείσει τη Σέλτικ στην ίδια ακριβώς φάση της διοργάνωσης.
Τα επόμενα δύο χρόνια το «ταξίδι» της τελείωσε στον 2ο προκριματικό γύρο, με «υπεύθυνες» να είναι οι Μίντιλαντ και Φερεντσβάρος.
Ο «εφιάλτης» συνεχίστηκε και το 2025, με την Καϊράτ Αλμάτι, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά να μπαίνει στη League Phase του Champions League!
Και στο σήμερα η ΛΑΣΚ ήταν το τελευταίο «επεισόδιο» ενός «εφιάλτη» χωρίς τελειωμού για τη Σέλτικ, που μετράει έξι συνεχόμενους αποκλεισμούς από τα προκριματικά των «αστεριών».