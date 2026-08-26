Πληθώρα από «γιατί» γέμισε ο επίσημος λογαριασμός της Λίβερπουλ το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε μια δημοσίευση των Reds, που γνωστοποιησούν το ανέφικτο της κλήρωσης της ομάδας του Ιραόλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Πέμπτη (27/8).

Ως είθισται, η ολοκλήρωση των προκριματικών κάθε ευρωπαϊκής διοργάνωσης σημαίνει και την κλήρωση της League Phase την αμέσως επόμενη ημέρα, με τις ομάδες που τα έχουν καταφέρει, να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Το μόνο δεδομένο στην περίπτωση της Λίβερπουλ πέρα από όλους τους άλλους περιορισμούς, έχει να κάνει με την απόρριψη της Ρεάλ Μαδρίτης ως αντιπάλου. Και φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με τις δύο ομάδες αλλά με έναν άγνωστο για τους περισσότερους κανονισμό της UEFA.

Η αλλαγή του φορμάτ αύξησε τις πιθανότητες δύο ομάδες να κληρωθούν μαζί για συνεχόμενες φορές κι για τον λόγο αυτό, η διοργανώτρια αρχή θέσπισε και πρόσθεσε ένα… παραθυράκι.

Στην παράγραφο 16.03 λοιπόν, αναφέρει η UEFA πως… «ένα συγκεκριμένο ζευγάρι αγώνων μεταξύ των ίδιων δύο ομάδων δεν μπορεί να επαναληφθεί στην ίδια διοργάνωση με την ίδια γηπεδούχο ομάδα για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

«Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ομάδες που έχουν ήδη αντιμετωπίσει η μία την άλλη στη League Phase του UEFA Champions League τη σεζόν 2024/25 κληρωθούν ξανά μεταξύ τους, με την ίδια ομάδα να είναι γηπεδούχος, στη league phase του UEFA Champions League τη φετινή σεζόν 2025/26, τότε οι συγκεκριμένες ομάδες δεν θα μπορούν να κληρωθούν ξανά μεταξύ τους με την ίδια γηπεδούχο ομάδα τη σεζόν 2026/27», είχε προστεθεί ως όρος περιορισμού πέρυσι.

Και «καθρεφτίζεται» στο σήμερα αφού οι Reds έπαιξαν δύο σερί σεζόν με τους «μερένγκες» και έτσι αποκλείεται το ενδεχόμενο να βρεθούν σε πρώιμο σημείο για τρίτη συνεχόμενη φορά.