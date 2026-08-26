Ο γνώριμός μας, Βλάντας Νταμπράουσκας έγραψε ιστορία με τη Σαμπάχ Μπακού, ενώ όλα ξεκίνησαν από τον «Εκατομμυριούχο»!

Τις τελευταίες ώρες η Σαμπάχ Μπακού πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού έγραψε ιστορία!

Μία ομάδα που έχει έτος «γέννησης» το 2017 μπόρεσε να προκριθεί στη League Phase του Champions League.

🇦🇿 Azerbaycan temsilcisi Sabah, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında Hapoel Beer Sheva'yı uzatmalar sonucunda 5-2 mağlup ederek lig aşamasına katılmayı başardı! pic.twitter.com/a0HQ3mMJ6w — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 25, 2026

Οι Αζέροι ήταν με την «πλάτη» στον τοίχο απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά στα Play Offs της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, με μία εμφάνιση όνειρο κατάφεραν φέρουν τα πάντα «τούμπα»!

Με νίκη στην παράταση με 5-2 (25/08) ολοκλήρωσαν ένα ποδοσφαιρικό θαύμα και πλέον είναι στα «αστέρια».

«Αρχιτέκτονας» αυτής της προσπάθειας είναι ο παλιός μας γνώριμος. Ο Βλάντας Ντραμπάουσκας μαζί με τις εμπειρίες του από τον ΟΦΗ «κουβαλάει» και μία ιστορία-διαμάντι.

🚨 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔𝗡 𝗔𝗖𝗛𝗜𝗘𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧: Sabah Baku were only founded in 2017 and they’ve now QUALIFIED for the Champions League — after an absolutely insane comeback:



10' | Sabah 0-1 HB Sheva

38' | Sabah 1-1 HB Sheva

61' | Sabah 1-2 HB Sheva

74' | Sabah 2-2 HB Sheva

90+4' |… pic.twitter.com/Y309GkHHkX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 25, 2026

Η ιστορία-διαμάντι του Νταμπράουσκας

Ο δρόμος για τον Λιθουανό τεχνικό δεν ήταν «στρωμένος» με ροδοπέταλα. Από μικρός είχε την «τρέλας» της προπονητικής και ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Γι’ αυτό το 2000 αποφάσισε να πάει στη λιθουανική έκδοση του: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Μπορεί να μην κέρδισε το μεγάλο έπαθλο, αλλά τα 1.250 ευρώ ήταν αρκετά, ώστε να βγάλει τα εισιτήριά του για τις σπουδές του στην Αγγλία, πάνω στην προπονητική.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Sabah Baku have made HISTORY by qualifying for the 2026/27 Champions League!



Founded only in 2017, they become the YOUNGEST CLUB EVER to participate in the competition. pic.twitter.com/Nt77IpEf6F — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 25, 2026

Ωστόσο, για να ανταπεξέλθει στην ακριβή ζωή του «Νησιού» εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, καθώς εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής, πουλούσε εφημερίδες, ενώ δούλεψε και σε παιδικό σταθμό!

Η σκληρή δουλειά έφερε την «αντάμειψη», καθώς το 2005 τον κάλεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δουλέψει στις ακαδημίες της.

Ακολούθησαν πολλές ομάδες. Aνάμεσά τους οι ακαδημίες τις Φούλαμ, Μπρέντφορντ, αλλά και τα πιτσιρίκια της Λιθουανίας.

🚨🚨 OFFICIEL ! FONDÉ EN 2017, LE CLUB DE SABAH BAKU EN AZERBAÏDJAN 🇦🇿 SE QUALIFIE POUR LA LIGUE DES CHAMPIONS 2026/2027 !!!!!!! 🤩⭐️



CLUB LE PLUS JEUNE DE L’HISTOIRE DE LA COMPÉTITION !!!!!! 👦



Une qualification HISTORIQUE : le club a démarré ses qualifications DÉBUT JUILLET… pic.twitter.com/lZWRZaNS3y — Actu Foot (@ActuFoot_) August 25, 2026

Το 2022 έγινε γνωστός και σε εμάς. Ο ΟΦΗ αποφάσισε να του δώσει τα «κλειδιά» του, με τον Λιθουανό προπονητή να μένει στην Κρήτη για περίπου 1.5 χρόνο, πριν πει «αντίο».

Και τώρα, ο Βλάντας Νταμπράουσκας έγινε ξανά ο λόγος, ώστε να θυμηθούμε την ιστορία-διαμάντι που έχει στο βιογραφικό του.