Τις τελευταίες ώρες η Σαμπάχ Μπακού πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού έγραψε ιστορία!
Μία ομάδα που έχει έτος «γέννησης» το 2017 μπόρεσε να προκριθεί στη League Phase του Champions League.
Οι Αζέροι ήταν με την «πλάτη» στον τοίχο απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά στα Play Offs της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, με μία εμφάνιση όνειρο κατάφεραν φέρουν τα πάντα «τούμπα»!
Με νίκη στην παράταση με 5-2 (25/08) ολοκλήρωσαν ένα ποδοσφαιρικό θαύμα και πλέον είναι στα «αστέρια».
«Αρχιτέκτονας» αυτής της προσπάθειας είναι ο παλιός μας γνώριμος. Ο Βλάντας Ντραμπάουσκας μαζί με τις εμπειρίες του από τον ΟΦΗ «κουβαλάει» και μία ιστορία-διαμάντι.
Η ιστορία-διαμάντι του Νταμπράουσκας
Ο δρόμος για τον Λιθουανό τεχνικό δεν ήταν «στρωμένος» με ροδοπέταλα. Από μικρός είχε την «τρέλας» της προπονητικής και ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.
Γι’ αυτό το 2000 αποφάσισε να πάει στη λιθουανική έκδοση του: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
Μπορεί να μην κέρδισε το μεγάλο έπαθλο, αλλά τα 1.250 ευρώ ήταν αρκετά, ώστε να βγάλει τα εισιτήριά του για τις σπουδές του στην Αγγλία, πάνω στην προπονητική.
Ωστόσο, για να ανταπεξέλθει στην ακριβή ζωή του «Νησιού» εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, καθώς εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής, πουλούσε εφημερίδες, ενώ δούλεψε και σε παιδικό σταθμό!
Η σκληρή δουλειά έφερε την «αντάμειψη», καθώς το 2005 τον κάλεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δουλέψει στις ακαδημίες της.
Ακολούθησαν πολλές ομάδες. Aνάμεσά τους οι ακαδημίες τις Φούλαμ, Μπρέντφορντ, αλλά και τα πιτσιρίκια της Λιθουανίας.
Το 2022 έγινε γνωστός και σε εμάς. Ο ΟΦΗ αποφάσισε να του δώσει τα «κλειδιά» του, με τον Λιθουανό προπονητή να μένει στην Κρήτη για περίπου 1.5 χρόνο, πριν πει «αντίο».
Και τώρα, ο Βλάντας Νταμπράουσκας έγινε ξανά ο λόγος, ώστε να θυμηθούμε την ιστορία-διαμάντι που έχει στο βιογραφικό του.