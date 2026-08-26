Στη σωστή πλευρά της ιστορίας θέλει να βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη φορά. Για την ακρίβεια η ιστορία να επαναληφθεί τρόπον τινά, αφού έτσι θα χαρεί κι εκείνος.

Η προσμονή για την ΑΕΚ είναι μεγάλη και η εβδομάδα κύλησε με μεγάλη ανυπομονησία. Μετά την «λευκή ισοπαλία» στη γειτονική Βουλγαρία και μία άνετη και πειστική εκκίνηση στις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα, η πρωταθλήτρια Ελλάδος βρίσκεται 90′ μακριά από μία μεγάλη πρόκληση. Την επιστροφή στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου, έπειτα από οκτώ σεζόν.

Η Λέφκι Σόφιας αποτελεί το τελευταίο και μοναδικό εμπόδιο στη διαδρομή αυτή και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να κρατά την υπόθεση-πρόκριση στα δικά της χέρια. Αφού παίζει στην έδρα της, μπροστά στον κόσμο της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκσε στη Συνέντευξη Τύπου του αγώνα στο πως θέλει η ομάδα του να προσεγγίσει το παιχνίδι με τους Βούλγαρους ώστε η 27η του Αυγούστου να την βρει στην «χρυσοφόρα» League Phase του Champions League. Και ο ίδιος να ζήσει ό,τι και η ΑΕΚ πριν από οκτώ χρόνια.

Ο Νίκολιτς στάθηκε στο πώς θέλει να προσεγγίσει η ΑΕΚ το ματς με τη Λέφσκι Σόφιας (video) Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Λέφσκι Σόφιας (26/08, 22:00) στάθηκε στην προσέγγιση που θέλει να έχει η ομάδα του.

Τότε χρονολογείται η τελευτάια πρόκριση της «Ένωσης» στα αστέρια αλλά και η τελευταία νίκη της καθώς από τη συμμετοχή της στον όμιλο με Άγιαξ, Μπενφίκα και Μπάγερν δεν συγκέντρωσε ούτε βαθμό ενώ τη σεζόν 2023-24 αποκλείστηκε από τους ομίλους, χωρίς να κερδίσει την Άντβερπ στα playoffs.

Στις 22 Αυγούστου του 2018 λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Μαρίνο Ουζουνίδη τότε προπονητή και Μπακασέτα και Κλωναρίδη σκόρερ, είχε επικρατήσει με 2-1 της Βίντι του Νίκολιτς στην Ουγγαρία και σε συνδυασμό με το 1-1 στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε.