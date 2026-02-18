Τρομερός Χρήστος Τζόλης, πολύ «σκληρή» για να… πεθάνει η Κλαμπ Μπριζ, που έμεινε στην ισοπαλία με την Ατλέτικο Μαδρίτης (18/02, 3-3), χάρη στον Έλληνα εξτρέμ!

H Κλαμπ Μπριζ ήταν πολύ… σκληρή για να «πεθάνει» απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (18/02, 3-3), έχοντας τον Χρήστο Τζόλη σε εξαιρετική κατάσταση!

Οι Βέλγοι έμειναν στο πρώτο ημίχρονο πίσω στο σκορ με δύο γκολ, αλλά δεν τα παράτησαν. Στο δεύτερο μέρος, είχαν ισοφαρίσει, μέχρι το 60ο λεπτό. Ωστόσο, και πάλι οι «καλτσονέρος», πήραν «κεφάλι» στο σκορ, από αυτογκόλ του Γιοέλ Ορντονιέζ.

Όλα έδειχναν πως οι Ισπανοί θα γυρίσουν στην πατρίδα τους, με ένα μικρό προβάδισμα για τα Play Offs του Champions League. Όμως, ο Χρήστος Τζόλης είχε αντίθετη άποψη.

Στο 89ο λεπτό βρέθηκε απέναντι από τον Γιαν Όμπλακ και με ένα διαγώνιο σουτ έκανε το 3-3! Στην αρχή το γκολ δεν μέτρησε για υπόδειξη οφσάιντ. Όμως, μετά τη χρήση του VAR είχαμε την καταχώρησή του!

Ένα γκολ, πάρα πολύ σημαντικό για την Κλαμπ Μπριζ, αφού την κρατάει «μέσα» στο κόλπο για την πρόκριση.

Το τέρμα του Χρήστου Τζόλη ήταν μονάχα το… κερασάκι στην τούρτα! Γιατί το λέμε αυτό;

Σύμφωνα με το Sofascore, ήταν ο καλύτερος παίκτης της Κλαμπ Μπριζ στον αγωνιστικό χώρο, με συνολιή βαθμολογία 8.3!

Πίσω μονάχα από τον Γιαν Όμπλακ, αν δούμε όλους τους παίκτες που έπαιξαν στην αναμέτρηση.

Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν μία μόνιμη πηγή «κινδύνου», για την άμυνα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Συνολικά, ακούμπησε την μπάλα 65 φορές, έχοντας 85% στις πάσες του (40/47), με τις 33 επιτυχημένες να είναι στο αντίπαλο μισό.

We fought back!! 👊 All to play for next week! 🔵⚫ pic.twitter.com/iPlw2KnbS1 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2026

Παράλληλα, μία από αυτές «μεταφράστηκε» ως πάσα-κλειδί. Σταθερός ήταν και στα αμυντικά του καθήκοντα, καθώς είχε 2/2 τάκλιν, ενώ είχε και 2/2 κερδισμένες μονομαχίες!

Μία εμφάνιση, που «ολοκληρώθηκε» και με ένα γκολ, που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» στην προσπάθεια, που κάνει η ομάδα του για την πρόκριση στους «16» του Champions League.