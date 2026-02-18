Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που ξεκινούν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 22:00).

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού στα Play Offs του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 22:00) στο Γ. Καραϊσκάκης για την πρώτη τους «μονομαχία».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία. Ροντινέι, Παναγιώτης Ρέτσος, Λορέντσο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Χρήστος Μουζακίτης και Σαντιάγο Έσε, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Ζέλσον Μαρτίνς, στο άλλο ο Ντανιέλ Ποντένσε και στην κορυφή θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! / Our line-up for today's match against Bayer 04 Leverkusen!

Παράλληλα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα παίξει με τους: Μπλάσβιτς – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάσα, Σικ, Ποκού.

Στον πάγκο θα είναι οι: Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ και Κούλμπρεθ, ενώ δεν υπολογίζονται οι Φλέκεν, Μπεν Σεγκίρ, Τέλα.