Η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός, απέναντι στην Άρσεναλ στο Emirates, για τη 2η αγωνιστική του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε την έκπληξη στη γραμμή των χαφ, επιλέγοντας τελικά στο πλευρό του Σαντιάγκο Έσε τον Ντάνι Γκαρθία.

Από εκεί και πέρα, κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Κοστίνια και Ορτέγκα, ενώ το αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Ρέτσο και Πιρόλα.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα βρεθούν ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ντανιέλ Ποντένσε, με τον Τσικίνιο να κινείται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά, οι ενδεκάδες στο Αρσεναλ-Ολυμπιακός:

Άρσεναλ (Μ. Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Τροσάρ, Γιόκερες, Μαρτινέλι.

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.