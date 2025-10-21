Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, στο ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την ενδεκάδα του για τη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή στην αρχική σύνθεση της ομάδας του, συγκριτικά με το ματς της 2ης αγωνιστικής, κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ο Τζολάκης βρίσκεται στο τέρμα, ενώ οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα αποτελούν την αμυντική τετράδα.

Στα χαφ, το δίδυμο αποτελείται από τους Γκαρθία και Έσε, ενώ οι Ζέλσον, Τσικίνιο και Ποντένσε συνθέτουν την επιθετική μεσαία γραμμή.

Στην κορυφή της επίθεσης αγωνίζεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Από την άλλη μεριά, ο Χάνσι Φλικ επέλεξε κανονικά στη βασική του ενδεκάδα τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Σέζνι είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την αμυντική γραμμή αποτελούν οι Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία και Μπαλντέ.

Στον χώρο του κέντρου βρίσκονται οι Κασαδό και Πέδρι, με τον Γιαμάλ να παίζει στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης, τον Φερμίν Λόπεθ στην αριστερή, ενώ ο 17χρονος Ντρο Φερνάντες αγωνίζεται πίσω από τον Ράσφορντ.

Οι ενδεκάδες για το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός:

Μπαρτσελόνα (Χ. Φλικ): Σέζνι, Μπαλντέ, Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ, Κασαδό, Πέδρι, Φερνάντες, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ.

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.