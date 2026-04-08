Kι όμως, η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η μοναδική ομάδα που κέρδισε στην έδρα της για τα προημιτελικά του Champions League, αφού σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είχαμε ήττα!

Τα πρώτα ματς για τα προημιτελικά του Champions League ολοκληρώθηκαν. Σε όλα τα ζευγάρια υπάρχει και ομάδα, που έχει πάρει έστω και ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση.

Τη δεδομένη στιγμή, Μπάγερν Μονάχου, Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν το «πάνω χέρι» για να είναι στα ημιτελικά.

Τρεις εξ αυτών έχουν και ένα μεγάλο πλεονέκτημα εν όψει των ρεβάνς. Ποιο είναι αυτό; Θα παίξουν στην έδρα τους, αφού οι Βαυαροί κέρδισαν μέσα στη Μαδρίτη, οι «κανονιέρηδες» στη Λισαβόνα και οι «κολτσονέρος» στη Βαρκελώνη.

Το ίδιο δεν ισχύει και για την περσινή πρωταθλήτρια της διοργάνωσης, αφού με ένα γκολ του Ντεσιρέ Ντουέ και ένα του Κβίτσα Κβαρατσχέλια κέρδισε με 2-0 (08/04) στη Γαλλία.

Και με αυτόν τον τρόπο έγινε η «εξαίρεση» στη φάση των «8» του Champions League! Τι εννοούμε; Η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η μοναδική ομάδα που έπαιζε εντός έδρας και κέρδισε το πρώτο ματς.

Ρεάλ Μαδρίτης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μπαρτσελόνα ηττήθηκαν και θα ψάξουν την ανατροπή μακριά από το «σπίτι» τους, αν θέλουν την πρόκριση!

Με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να καταφέρνει ό,τι καμία άλλη, σε ένα πολύ απαιτητικό στάδιο της σεζόν.

Αναλυτικά, τα σκορ των πρώτων ματς των προημιτελικών του Champions League:

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2