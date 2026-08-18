Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 (18/08) και ο Μάρκο Νίκολιτς τις δηλώσεις του «εξήγησε» γιατί δεν μπόρεσε να κερδίσει τελικά η ομάδα του.

Η πρώτη «αποστολή» της ΑΕΚ στα Play Offs του Champions League έμεινε… άσφαιρη.

Η αναμέτρηση στη Βουλγαρία με τη Λέφσκι Σόφιας (18/08, 0-0) δεν έβγαλε νικητή και πλέον όλα θα κριθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η «Ένωση» είχε ορισμένες πολύ καλές ευκαιρίες, ώστε να μπορέσει να βρει έστω ένα γκολ. Παρ’ όλα αυτά, το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Ένα γεγονός που δεν άρεσε στον Μάρκο Νίκολιτς, σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο ίδιος στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως υπήρχαν κάποιες κακές αποφάσεις, ενώ και εγωισμός που δεν βοήθησαν την ομάδα του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν στο καλύτερο επίπεδο, η μπάλα πηδούσε συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, δεν είμαι χαρούμενος από το αποτέλεσμα. Ήμασταν εμείς πιο κοντά στη νίκη, αυτή είναι η αίσθησή μου. Φυσικά στα πρώτα λεπτά, τους βοήθησε το γήπεδο, αλλά μετά είχαμε ευκαιρίες, το δοκάρι με τον Λούκα, ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές. Οι αποφάσεις δεν ήταν καλές, σε κάποιες στιγμές υπήρχε λίγος εγωισμός, γι’ αυτό δεν κερδίσαμε.

Είναι ο τρόπος που το βλέπω τώρα, αλλά κανονικά δεν κάνω τέτοια λάθη. Πηγαίνουμε στο γήπεδο μας σε μία εβδομάδα, έχουμε φυσικά το ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με έναν καλό τρόπο. Χάσαμε ένα γκολ, αυτή είναι η αίσθησή μου».

Για το αν οι αποφάσεις θα παίξουν ρόλο:

«Παίξαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα, με 40.000 οπαδούς, δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Λυπάμαι που δεν πετύχαμε ένα ή δύο γκολ. Το ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια θα καθορίσει τα πάντα. Στη τελευταία φάση ήμασταν καλοί, αλλά μόνο η τελευταία πάσα… απλά πασάρετε την μπάλα στον επόμενο παίκτη και ίσως να είναι σε καλύτερη θέση. Σε κάποιες στιγμές δεν είχαμε καλό τελείωμα. Δεν είμαι χαρούμενος, αλλά δεν παίξαμε καλά».