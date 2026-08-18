Στη ζωή και στο ποδόσφαιρο η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια. Κι ακόμα ένα είναι έτοιμο, καθώς η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν μία μεγάλη «πρόκληση».

Όλα είναι έτοιμα. Η ΑΕΚ μπαίνει στη «μάχη» των προκριματικών Ευρώπης.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία στους «κιτρινόμαυρους» να είναι λίγο πιο… ήσυχοι, αφού θα ξεκινήσουν την πορεία τους από τα Play Offs του Champions League.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι με μία μονάχα πρόκριση θα δηλώσει «παρών» στη League Phase της διοργάνωσης.

⬇️ Διαδικασία εισόδου στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας.https://t.co/HUdPZVBNAm pic.twitter.com/gqv7WqDeDq — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 18, 2026

Η ομάδα που θα βρει εμπόδιό της είναι η Λέφσκι Σόφιας, που θέλει να ζήσει ξανά το όνειρο των «αστεριών».

Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, μιας και η τελευταία της πρόκριση στην τελική φάση, ανήκει οκτώ χρόνια μακριά.

Τότε, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ήταν ο προπονητής της, αλλά ο άνθρωπος που έφτασε μία… ανάσα, πριν να ζήσει τους ομίλους της διοργάνωσης.

Ο Νίκολιτς θέλει να «γράψει» αλλιώς την ιστορία

Οι «κιτρινόμαυροι» τη σεζόν 2018-19 είχαν βρει απέναντί τους τη Βίντι στα Play Offs του Champions League.

Τότε, ο «μαέστρος» για τους Ούγγρους ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ είχε πάρει προβάδισμα από την πρώτη αναμέτρηση, καθώς είχε κερδίσει με 2-1, χάρη στα των Βίκτωρα Κλωναρίδη και Τάσου Μπακασέτα.

Στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία, με την πρόκριση να πηγαίνει στην «Ένωση».

Σχεδόν οκτώ χρόνια αργότερα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ξανά στην τελική φάση. Μόνο που αυτή τη φορά στον πάγκο της θα είναι ο άνθρωπος, που είχε αποκλείσει, στην τελευταία της παρουσία στο Champions League.