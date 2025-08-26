Τέσσερις ομάδες του Champions League θα χρειαστεί να κάνουν έναν πολύ δύσκολο ταξίδι, μόνο και μόνο για να παίξουν ένα ματς στη League Phase!

Σιγά-σιγά αρχίζουν και «ξεκαθαρίζουν» οι ομάδες, που θα είναι στο Champions Legaue. Η Καϊράτ Αλμάτι έκανε το «μπαμ», καθώς μπόρεσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase!

Κι όμως, μία ομάδα με χρηματιστηριακή αξία 12.450.000 ευρώ «έκλεισε» μία θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση!

Η Σέλτικ ήταν το τελευταίο της «θύμα», καθώς μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες ήρθε η πρόκριση στα πέναλτι.

🚨🇰🇿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Kairat Almaty have qualified for the league phase of the 2025/26 UEFA Champions League for the FIRST time in their history! ✈️✅



What a moment for the team from Kazakhstan. Huge step for them. 👏 pic.twitter.com/dLHgRp1IE0 — EuroFoot (@eurofootcom) August 26, 2025

Η Καϊράτ Αλμάτι θα προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε τέσσερις ομάδες στη League Phase της διοργάνωσης. Γιατί θα το κάνει αυτό;

Επειδή, όποια χρειαστεί να πάει στην έδρα θα κάνει ένα πολύωρο ταξίδι. Για να αντιληφθούμε, το πού είναι το γήπεδό της θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να «ξεπεράσουμε» το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, αλλά και το Αφγανιστάν!

Kairat Almaty are through to the league phase 💛🖤#UCL pic.twitter.com/MSACxWd7ye — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2025

Το Αλμάτι είναι ένα από τα πιο ανατολικά τμήματα του Καζακστάν, ενώ είναι πολύ κοντά και στο Κιργιστάν.

Επομένως, σε περίπτωση που η Καϊράτ δώσει τους αγώνες της στη «φυσική» της έδρα, θα δούμε ομάδες να είναι… ταλαιπωρημένες από τα ταξίδια.

Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και στον Ολυμπιακός, αφού οι Καζάκοι είναι μέσα στους πιθανούς τους αντιπάλους!