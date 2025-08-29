Απίστευτο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό, καθώς η Καϊράτ Αλμάτι θα διανύσει περίπου 45.000 χιλιόμετρα, για τη League Phase του Champions League!

Η Καϊράτ Αλμάτι έκανε το «μπαμ» τη φετινή σεζόν, καθώς μπόρεσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Chamions League!

Κι όμως, μία ομάδα με χρηματιστηριακή αξία 12.450.000 ευρώ «έκλεισε» μία θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση!

Mε τη συμμετοχή της πρόσθεσε έναν έξτρα «μπελά» σε όσες ομάδες θα επισκεφτούν το «σπίτι» της .Όποια χρειαστεί να πάει στην έδρα θα κάνει ένα πολύωρο ταξίδι.

Για να αντιληφθούμε, το πού είναι το γήπεδό της θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να «ξεπεράσουμε» το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, αλλά και το Αφγανιστάν! Το Αλμάτι είναι ένα από τα πιο ανατολικά τμήματα του Καζακστάν, ενώ είναι πολύ κοντά και στο Κιργιστάν.

🗺️ Our three Champions League debutants from last night all bring a unique geographical aspect to the competition:



🇳🇴 Bodø/Glimt the northernmost club in UCL history and first inside the Arctic Circle!



🇰🇿 Kairat Almaty the easternmost club in UCL history and on the border with… pic.twitter.com/hCqkKDcIgl — The European Football Express (@TheEuroFE) August 27, 2025

Μία ομάδα, που θα το ζήσει αυτό το ταξίδι είναι ο Ολυμπιακός! Ωστόσο, και για τους Καζάκους δεν θα είναι εύκολο. Για να είναι στη League Phase του Champions League, θα πρέπει να ταξιδέψουν περίπου 45.000 χιλιόμετρα! Δηλαδή, παραπάνω χιλιόμετρα από ότι είναι έναν γύρο της γης!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Να υπενθυμίσουμε, πως η Καϊράτ Αλμάτι θα παίξει εκτός έδρας με τις Κοπεγχάγη, Μίλαν, Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας.